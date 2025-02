video suggerito

Ora anche Musk attacca Zelensky: “È un dittatore, ha ucciso un giornalista americano” Riferendosi a Zelensky Musk ha scritto: “Non può dire di rappresentare il volere del suo popolo, a meno che non ripristini la libertà di stampa e smetta di cancellare le elezioni”. Poi ha accusato il leader ucraino di aver ucciso un giornalista americano, Gonzalo Lira. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Davide Falcioni

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continuano gli attacchi dell'amministrazione americana al presidente Volodymyr Zelensky. Dopo le dichiarazioni di Donald Trump, che ieri ha definito il leader ucraino "un dittatore" e un "comico dal successo modesto che è riuscito a convincere gli Usa a spendere 350 miliardi di dollari, entrando in una guerra che non avrebbe potuto vincere e che non sarebbe mai dovuta iniziare", anche Elon Musk, da circa un mese a capo del Dipartimento dell'Efficienza Governativa, ha lanciato durissime critiche verso Zelensky. "Non può dire di rappresentare il volere del suo popolo, a meno che non ripristini la libertà di stampa e smetta di cancellare le elezioni", ha scritto il miliardario statunitense su X.

In un secondo post, ancora più duro, Musk ha anche accusato Zelensky di aver "ucciso un giornalista americano": un riferimento al giornalista Gonzalo Lira, noto per le sue posizioni critiche nei confronti del governo di Kiev, morto in un penitenziario ucraino l’11 gennaio 2024 a causa di una polmonite e di altre condizioni mediche pregresse dopo otto mesi di prigionia. Ieri Musk si era anche detto "d’accordo al 100 per cento" con un utente di X secondo cui "Zelensky non vuole la pace, vuole soldi e potere".

Chi era Gonzalo Lira

Gonzalo Lira era un blogger cileno-americano di 55 anni arrestato in Ucraina, dove viveva, con l'accusa di propaganda filo-russa e di aver violato le condizioni della libertà su cauzione. Noto anche per aver diffuso sul web contenuti antifemministi sotto il nome di Coach Red Pill, Lira viveva a Kharkiv quando l' esercito russo iniziò l'invasione nel febbraio 2022. Nei mesi successivi il blogger acquisì un grande seguito pubblicando online contenuti ostili al governo ucraino e al suo presidente Zelensky, bollato come un "cocainomane" e descrivendo l'operazione russa come "una delle più brillanti invasioni nella storia militare".

Lira venne arrestato dall'agenzia di sicurezza interna ucraina, la SBU, il 1° maggio 2022 prima di essere rilasciato su cauzione; in seguito venne nuovamente arrestato per presunta violazione delle condizioni della cauzione. Parlando del suo caso, il Centro per la comunicazione strategica e la sicurezza informatica del governo ucraino, noto anche come SPRAVDI, affermò che era stato l'autore di un video su YouTube che "giustificava l'aggressione russa contro l'Ucraina", in violazione dell'articolo 463-2 del codice penale del Paese. In quel filmato il vlogger disse anche che il governo ucraino era un regime neonazista e negò i massacri di civili ucraini a Bucha e in altre città.