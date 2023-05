Oggi Maddie McCann compie 20 anni, i genitori: “Ti stiamo aspettando. Non ci arrenderemo mai” Kate e Gerry McCann non hanno mai perso la speranza di ritrovare Maddie. Oggi, nel giorno del suo 20esimo compleanno, l’hanno ricordata con un toccante post sui social: “Ti stiamo ancora cercando. E così sarà per tutto il tempo necessario”.

A cura di Biagio Chiariello

"Ti vogliamo bene e ti stiamo aspettando. Non ci arrenderemo mai". I genitori di Madeleine McCann hanno pubblicato un toccante tributo sui social per celebrare il ventesimo compleanno della loro amata figlia, di cui si sono perse le tracce nel 2007 mentre era in vacanza con la famiglia a Praia da Luz, nella regione portoghese dell'Algarve.

"Buon compleanno Madeleine. Sei ancora dispersa. Ci manchi molto e ti stiamo ancora cercando. E così sarà per tutto il tempo necessario", si legge nella messaggio pubblicato sulla pagina Facebook ‘Official Find Madeleine Campaign' che rimanda a un video su YouTube con diverse foto della piccola e dei suoi genitori.

Kate e Gerry McCann non hanno mai perso la speranza di ritrovare Maddie in questi sedici anni. Il prozio della giovane, Brian Kennedy, ha dichiarato: "Sedici anni senza qualcuno e senza sapere dove si trovi è un tempo molto lungo. Anche se fosse una cattiva notizia, in qualche modo, ci darebbe una chiusura. Ma senza chiusura c'è ancora speranza", ha ammesso.

I regali per celebrare questo giorno speciale saranno raccolti e conservati in una scatola dei ricordi all'interno della camera da letto di Maddie nella sua casa di Rothley, nel Leicestershire.

Una fonte della famiglia ha detto: "Arriva un altro compleanno e Kate e Gerry non hanno idea di cosa sia successo alla loro figlia, se sia viva o morta e sia ancora là fuori in attesa di essere trovata. È un momento difficile per loro, ma ricorderanno Madeleine con una festa tranquilla a porte chiuse".

La famiglia, gli amici e i sostenitori si sono uniti in un toccante incontro per l'anniversario della scomparsa di Maddie lo scorso mercoledì 3 maggio. L'ex medico di famiglia, Kate, 55 anni, ha poi dichiarato: "Come facciamo ogni anno, ci siamo riuniti nel nostro villaggio per celebrare l'anniversario del rapimento di nostra figlia Madeleine. È stato un evento speciale ed è stato bello percepire la speranza e il calore di coloro che erano presenti".