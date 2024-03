Oggi i funerali di Alexei Navalny a Mosca: a che ora e dove si svolge la cerimonia funebre I funerali di Alexei Navalny oggi a Mosca nel quartiere di Maryino. Dopo la cerimonia funebre alle 12 ora italiana, il dissidente russo e oppositore di Putin sarà seppellito al cimitero di Borisovsky. Attesa una massiccia presenza di polizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Oggi venerdì 1 marzo 2024 si celebrano i funerali di Alexei Navalny, il dissidente russo e oppositore di Putin morto improvvisamente mentre era detenuto in una prigione il 16 febbraio scorso. La funzione religiosa per l'ultimo saluto all'attivista politico avverrà nel primo pomeriggio, alle 14 ora locale, le 12 in Italia, nella chiesa dell'icona della Madre di Dio di Maryino, il quartiere nel sud-est di Mosca dove Navalny ha vissuto. A seguire, alle ore 16, il feretro verrà portato al cimitero di Borisovsky per la sepoltura finale. Presente l'incaricato d'affari dell'ambasciata d'Italia a Mosca, Pietro Sferra Carini.

Una programma ristretto ma che è stato difficilissimo da preparare perché le autorità russe hanno cercato in vari modi di ostacolare i preparativi. Come hanno dichiarato la madre di Alexei Navalny, a cui è stato restituito il corpo, e la moglie Yulia Navalnaya, ci sono state pressioni di ogni tipo sui familiari. Ai parenti sono state imposte condizioni restrittive su dove, come e quando celebrare il funerale, in particolare è stato sconsigliato loro di tenere una cerimonia di massa e raccomandato di tenere un basso profilo. La madre del dissidente, Lyudmila Navalnaya, ha comunque rifiutato l'organizzazione di una cerimonia privata e il funerale sarà pubblico e aperto a tutti quelli che vogliono dire addio ad Alexei Navalny. Sicuramente però non mancheranno le forze di polizia che potrebbero far sgomberare chiesa e cimitero. "Non so ancora se sarà un funerale pacifico o se la polizia arresterà coloro che verranno a salutare Alexei" ha ammesso Yulia Navalnaya.

Intanto la morte di Alexei Navalny resta avvolta nel mistero. Le autorità russe non hanno rilasciato dettagli sulla causa della sua morte e inizialmente si sono rifiutate persino di consegnare il corpo dell'oppositore a sua madre Lyudmila che ha potuto vederlo solo otto giorni dopo la sua morte.

A che ora iniziano i funerali di Alexei Navalny nella Chiesa dell'Icona della Madre di Dio

I funerali di Alexei Navalny saranno celebrati oggi alle 14 ora russa, le 12 in Italia, nella chiesa dell'Icona della Madre di Dio di Maryino, a Mosca. Lo ha annunciato la portavoce del dissidente morto, Kira Yarmysh. La scelta della chiesa, nel quartiere in cui Navalny ha vissuto, è arrivata solo nelle ultime ore dopo numerosissimi ostacoli di fronte ai quali si sono trovati familiari e collaboratori di Navalny. Secondo i parenti, le autorità governative hanno cercato di forzare lo spostamento della cerimonia da Borisovsky al cimitero di Khovanskoye, avvertendo di dover "Tenere un funerale di famiglia tranquillo".

Ad ogni modo non è stata concessa alcuna sala per una camera ardente perché nessuno si è reso disponibile ad accogliere il feretro. "Due persone sono responsabili del fatto che non abbiamo un posto per una commemorazione civile e un addio ad Alessio: Vladimir Putin e Sergei Sobyanin. Le persone al Cremlino lo hanno ucciso, poi hanno deriso il corpo di Alexei, poi hanno deriso sua madre e ora si prendono gioco della sua memoria. Non vogliamo alcun trattamento speciale, solo per dare alle persone l'opportunità di salutare Alexey normalmente" ha dichiarato la moglie del dissidente. Alla cerimonia sarà presente l'incaricato d'affari dell'ambasciata d'Italia a Mosca, Pietro Sferra Carini. Su disposizione del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, l'incaricato seguirà la cerimonia nella chiesa del quartiere nella zona sud-est della capitale russa.

Funerali Alexei Navalny: Il tragitto dalla chiesa al cimitero a Mosca

Alexei Navalny verrà sepolto nel cimitero di Borisovsky a Mosca

Dopo i funerali, Alexei Navalny verrà sepolto nel cimitero di Borisovsky a Mosca che dista circa mezz'ora di cammino a piedi dalla chiesa. Qui si spera possa avvenire un saluto collettivo al dissidente russo in mancanza di una sala pubblica ma la zona sarà probabilmente sorvegliata da una massiccia presenza di polizia. Kira Yarmysh ha detto che la sua squadra ha lottato per trovare un posto dove tenere la cerimonia: alcune pompe funebri avrebbero affermato di essere al completo, mentre altre si sarebbero rifiutate quando hanno scoperto a chi era destinato l'evento. "Se non potremo salutarlo in chiesa lo saluteremo al cimitero. In ogni caso, da qualche parte lo saluteremo. Le persone hanno sicuramente il diritto di dire addio ad Alexey" ha assicurato Ivan Zhdanov, direttore della Fondazione anticorruzione di Alexei Navalny.