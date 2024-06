video suggerito

“Oddio, è un bambino”: coppia in USA trova neonato abbandonato in un asciugamano mentre fa una passeggiata Un neonato, che aveva ancora attaccato il cordone ombelicale, è stato trovato avvolto in un asciugamano da una famiglia che stava facendo una passeggiata a Katy, in Texas. Il piccolo sta bene. È caccia all’uomo che l’ha lasciato per strada: “Aiutateci a trovarlo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Stavano facendo una passeggiata in famiglia quando qualcosa ha attirato la loro attenzione: era un neonato abbandonato, avvolto in un asciugamano, sotto al sole cocente. È successo sabato scorso in Texas, vicino Bear Creek, dove una una coppia, insieme alla figlia di 3 anni e i loro cani, ha trovato un neonato, venuto da pochissimo al mondo, lungo un sentiero: stando a quanto hanno confermato le autorità, il piccolo aveva ancora attaccato il cordone ombelicale.

"Ho notato due piedini che si muovevano e ho urlato a mio marito: Oh mio Dio, un bambino, un bambino!", ha raccontato Daniela Fedele alla tv locale KHOU. Il marito ha immediatamente allertato i servizi di emergenza, che sono intervenuti per salvare il bambino. Trasferito all'ospedale della contea di Katy, le sue condizioni sono state definite stabili, nonostante fosse stato abbandonato sotto al sole, quando le temperature hanno raggiunto valori record, intorno ai 35 gradi centigradi.

Il video di una telecamera di sorveglianza della zona mostra la coppia correre verso un piccolo ponte pedonale bianco vicino a un campo aperto, dove era stato lasciato il bambino. La polizia ha aggiunto che sempre un filmato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mostra un "giovane maschio ispanico o bianco magro" camminare lungo la strada, chinarsi e lasciare qualcosa per terra, prima di scappare, come riferisce lo Houston Chronicle.

L'ufficio dello sceriffo della contea di Katy ha detto che dopo che il bambino sarà stato esaminato e curato dai medici, interverrà l'agenzia dei servizi di protezione dell'infanzia del Texas. Il soggetto che ha abbandonato il bambino, che potrebbe essere nato proprio la mattina di sabato, potrebbe essere accusato di abbandono e pericolo per il bambino, ma al momento non c'è nessun sospetto. Lo sceriffo Ed Gonzalez ha pertanto pubblicato un appello sui social network: "Abbiamo bisogno del vostro aiuto! Cerchiamo informazioni su un giovane maschio ispanico o bianco, magro, di carnagione chiara con capelli neri, che teneva in braccio il neonato avvolto in un asciugamano. Indossava una camicia nera, forse pantaloni grigi".