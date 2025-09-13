Nuovo allarme droni in Polonia e Romania a confine con l’Ucraina, Zelensky: “Avvertimento per l’Europa”

Nuovo allarme in Polonia e in Romania per il sorvolo di droni russi. Il presidente polacco Tusk: “Minaccia scongiurata, restare vigili”. Zelensky: “Mosca sa esattamente dove sono diretti”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È terminato poco fa un nuovo allarme per il sorvolo di droni su Polonia e Romania, dopo quelli dei giorni scorsi. "La minaccia è stata scongiurata. Grazie a tutti coloro che sono stati coinvolti nell'operazione, sia in aria che a terra. Restiamo vigili", ha scritto su X il premier polacco Donald Tusk considerando conclusa la situazione di emergenza che aveva fatto decollare caccia polacchi e alleati in sorvolo sul confine est in Polonia.

Poco prima lo stesso Tusk aveva scritto sui social: "A causa della minaccia rappresentata da droni russi che operano sull'Ucraina, vicino al confine polacco, sono iniziate operazioni aeree preventive da parte delle forze aeree polacche e alleate nel nostro spazio aereo".

Anche nel nord della Romania è stato dichiarato lo stato di allerta a causa della minaccia di caduta di detriti di droni russi. Come riporta digi24, gli abitanti della contea di Tulcea, al confine con la regione ucraina di Odessa, hanno ricevuto sui loro smartphone un avviso di emergenza relativo alla minaccia proveniente dal cielo. Secondo Antena 3 CNN, due caccia F-16 dell'aeronautica militare rumena sono stati fatti decollare per monitorare la situazione nello spazio aereo rumeno.

Mosca "sa esattamente dove sono diretti, si tratta di un'evidente espansione della guerra", ha commentato in un post su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo la nuova giornata di tensione nei cieli. "Oggi, la Romania ha fatto decollare aerei da combattimento a causa di un drone russo nel suo spazio aereo – si legge nel messaggio – Secondo i dati attuali, il drone è penetrato per circa 10 chilometri nel territorio rumeno e ha operato nello spazio aereo Nato per circa 50 minuti. Sempre oggi, la Polonia ha risposto militarmente alla minaccia dei droni d'attacco russi".

Secondo il numero uno di Kiev, "i droni russi hanno sorvolato diverse regioni dell'Ucraina per tutto il giorno, comprese le regioni settentrionali, praticamente lungo il confine con la Bielorussia. L'esercito russo sa esattamente dove sono diretti i suoi droni e per quanto tempo possono operare in aria. Le loro rotte sono sempre calcolate. Non può trattarsi di una coincidenza, di un errore o dell'iniziativa di qualche comandante di livello inferiore. Si tratta di un'evidente espansione della guerra da parte della Russia, ed è esattamente così che agiscono. Piccoli passi all'inizio, e alla fine grandi perdite".

In fine, ha ribadito la necessità di "sanzioni contro la Russia, sono necessari dazi sul commercio russo. È necessaria una difesa collettiva e l'Ucraina ha proposto ai suoi partner la creazione di un sistema di protezione di questo tipo. Non aspettiamo decine di "shahed" e missili balistici prima di prendere finalmente le decisioni".