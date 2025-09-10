Guerra Ucraina-Russia, Polonia abbatte droni russi: “Violato spazio aereo”, il premier Tusk: “Invocheremo art.4 della Nato”, news in diretta

Guerra Ucraina-Russia in diretta: le ultime notizie in aggiornamento dopo la violazione dello spazio aereo da parte di droni russi su territorio polacco.
Nella notte, i cieli della Polonia sono stati teatro di un episodio senza precedenti: almeno dieci droni russi hanno sorvolato i cieli polacchi, spingendo l’esercito a intervenire con caccia per abbatterli. L’operazione ha portato alla temporanea chiusura di quattro aeroporti, tra cui lo Chopin di Varsavia, mentre le autorità hanno invitato la popolazione delle province orientali di Masovia, Podlachia e Lublino a restare in casa.
Il premier polacco Donald Tusk ha parlato di un’operazione mirata contro obiettivi identificati come droni e ha definito l’accaduto un “atto di aggressione” che ha minacciato la sicurezza dei cittadini. "Invocheremo l'art.4 della Nato". L'Alleanza Atlantica riunita si riunisce e discute la reazione ai droni russi.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato la presenza di almeno otto droni diretti verso la Polonia, parlando di “precedente estremamente pericoloso per l’Europa” e sottolineando che “la Russia deve capire che la guerra non può essere ampliata e dovrà essere fermata”. Il capo della diplomazia ucraina, Andriï Sybiga, ha aggiunto che Putin continua a testare l’Occidente e che solo una risposta forte potrà fermarne le ambizioni.
Polonia, Nawrocki: "Incursione di droni russi senza precedenti per la Nato"
L’incursione di droni russi nello spazio aereo polacco di questa notte rappresenta "un momento senza precedenti nella storia dell’Alleanza Nord Atlantica e nella storia moderna della Polonia". Lo ha dichiarato Karol Nawrocki, presidente polacco, secondo quanto riportato da PolSat, al termine del vertice con il primo ministro Donald Tusk presso l’Ufficio per la Sicurezza Nazionale. Durante l’incontro è stata discussa e approvata la proposta di invocare l’Articolo 4 del Trattato Nord Atlantico. Nawrocki ha inoltre sottolineato la necessità di rafforzare le capacità di difesa anti-droni della Polonia, anche attraverso la cooperazione con la Nato.
Tusk: "Droni abbattuti erano tre, forse quattro"
"I droni russi abbattuti sopra il territorio polacco erano tre, forse quattro, l'ultimo alle ore 6.45 di stamattina, nessun cittadino e' morto, per la prima volta essi sono stati mandati direttamente dalla Bielorussia e non sono passati dall'Ucraina, come e' gia' successo prima". E' quanto ha detto il premier polacco Donald Tusk parlando stamattina al parlamento di Varsavia chiedendo la compattezza e unita' della intera societa' polacca. Tusk ha ringraziato i rappresentanti di diversi stati che hanno gia' espresso la solidarietà' con il popolo polacco. Il premier polacco ha sottolineato pero' che "le parole non bastano" e che il suo paese chiederà una reazione adatta del Patto Atlantico basata sul articolo 4. "Si tratta di una guerra indetta contro l'intero mondo", ha sottolineato il premier auspicando una reazione piu' forte alla provocazione avvenuta.
Meloni: "Dalla Russia inaccettabile violazione dello spazio aereo dell'Alleanza Atlantica"
"Esprimo, a nome del governo italiano, piena solidarietà alla Polonia per la grave e inaccettabile violazione, da parte russa, dello spazio aereo polacco e dell'Alleanza Atlantica. L'Italia continuerà a lavorare per garantire la sicurezza europea, a partire da quella ucraina, e per il raggiungimento di una pace giusta e duratura", dichiara il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
Diplomatico russo: "Nessuna prova che droni siano russi"
"Riteniamo che le accuse siano infondate. Non è stata presentata alcuna prova che questi droni siano di origine russa": lo ha affermato l'incaricato d'affari russo in Polonia, Andrei Ordash, ripreso dall'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti.
Il premier Tusk: "La Polonia invocherà l'art.4 della Nato"
Il premier polacco Donald Tusk afferma che la Polonia invocherà l'articolo 4 della Nato, richiedendo una consultazione formale all'interno dell'alleanza, una mossa concordata tra lui e il presidente Karol Nawrocki. L'articolo stabilisce un meccanismo di consultazione tra le parti del Trattato in caso di minaccia all'integrità territoriale, all'indipendenza politica o alla sicurezza di una delle parti. "Le consultazioni con gli alleati hanno assunto la forma di una richiesta formale di attivazione dell'articolo 4 della Nato", ha spiegato il primo ministro polacco Donald Tusk parlando alla Sejm, la Camera bassa del parlamento polacco
Tusk: "Registrate 19 violazioni dello spazio aereo"
"La prima violazione dello spazio aereo è stata registrata intorno alle 23:30 di martedì, l'ultima intorno alle 6:30 di mercoledì. Ci sono state 19 violazioni, ma questi non sono i dati definitivi". Lo ha dichiarato il primo ministro polacco Donald Tusk parlando alla Sejm, la Camera bassa del parlamento polacco.
Zelensky: "La Russia ha tentato di umiliare un Paese chiave"
La Russia "deve sentire che la risposta a questo passo di escalation e ancor più al tentativo di umiliare uno dei paesi chiave europei sarà una risposta chiara e forte di tutti i partner". Lo scrive su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in merito all'incursione di alcuni droni russi nei cieli polacchi questa notte.
Droni russi sulla Polonia, Tajani: "Violazione gravissima e inaccettabile"
"Condanno con fermezza la violazione del territorio polacco da parte di droni russi: un fatto gravissimo e inaccettabile, che è un'offesa alla sicurezza dell'intera area euro-atlantica". Lo dichiara in una nota il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.
UE, Von der Leyen: "L'Europa è al fianco della Polonia"
"L'Europa è al fianco della Polonia". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un passaggio dello Stato dell'Unione alla Plenaria dell'Eurocamera. Alle sue parole è seguito un lungo applauso dell'Aula di Strasburgo, per la maggior parte in piedi in segno di vicinanza a Varsavia dopo la penetrazione di questa notte di droni russi.
Media, jet italiani da ricognizione stanotte in azione
Nell'operazione di protezione della Polonia di stanotte sono stati coinvolti jet italiani e olandesi. Lo scrive Reuters sul suo sito citando una fonte della Nato che afferma che l'organizzazione non sta trattando l'incursione dei droni come un attacco. Ai caccia F-16 polacchi si sono uniti durante la notte gli F-35 olandesi e gli aerei da sorveglianza AWACS italiani. Reuters riferisce inoltre che i sistemi di difesa aerea Patriot della Nato hanno rilevato i droni russi tramite radar, ma non li hanno attaccati.
Polonia, presidente Tusk: "Droni russi minaccia diretta e grande provocazione"
"Lo spazio aereo polacco è stato violato da un numero enorme di droni russi. I droni che rappresentavano una minaccia diretta sono stati abbattuti. Sono in costante contatto con il Segretario Generale della Nato e i nostri alleati", ha scritto su X il primo ministro polacco Donald Tusk.
Al termine di una riunione di emergenza del governo di Varsavia, Tusk ha definito l’azione di Mosca "una provocazione su larga scala", rassicurando però che "non si registrano vittime, né feriti".
Il premier ha sottolineato che la Polonia è pronta a rispondere ad attacchi e provocazioni, se necessario, aggiungendo che "la situazione è ora sotto controllo" e che "non serve farsi prendere dal panico".
Zelensky: "Otto droni verso la Polonia, pericoloso precedente"
"Mosca mette sempre alla prova i limiti del possibile e, se non incontra una forte reazione, passa a un nuovo livello di escalation. Oggi c'è stato un altro passo di escalation: gli shahed' russo-iraniani hanno operato nello spazio aereo della Polonia, nello spazio aereo della Nato. Non un solo ‘shahed', che si potrebbe definire casuale, ma almeno 8 droni d'attacco diretti verso la Polonia. Un precedente estremamente pericoloso per l'Europa. Se ci saranno ulteriori passi dipenderà completamente dalla coordinazione e dalla forza delle azioni di risposta. I russi devono sentire le conseguenze".Così Voldymyr Zelensky sui propri canali social.
Nato convoca il Consiglio: discussa risposta all’incursione di droni russi nello spazio polacco
Questa mattina il Consiglio Nord Atlantico si riunirà per una sessione ordinaria, durante la quale verrà discussa la risposta della Nato all’incursione di droni in Polonia avvenuta nella notte. Lo comunica la portavoce dell’Alleanza: "Numerosi droni hanno violato lo spazio aereo polacco e sono stati intercettati dalle difese aeree polacche e della Nato. Il segretario generale è in contatto con le autorità di Varsavia e l’Alleanza sta coordinando attentamente le proprie azioni con la Polonia".
La Polonia abbatte droni russi entrati nel suo spazio aereo: cosa è successo
Alta tensione tra la Nato e la Russia dopo l’ultimo episodio nei cieli dell’Europa orientale. Nella notte, i sistemi di difesa polacchi hanno intercettato e abbattuto diversi droni russi che avevano violato lo spazio aereo nazionale durante una serie di incursioni in territorio ucraino occidentale. Non è la prima volta che droni russi sorvolano la Polonia dall’inizio dell’invasione ordinata da Putin nel febbraio 2022, ma questa volta il governo di Varsavia ha annunciato pubblicamente l’abbattimento dei velivoli, in coordinamento con i comandi della Nato, segnalando un’escalation significativa.
I portavoce dell’Alleanza Atlantica hanno definito l’incursione russa un "atto d’aggressione", mentre il premier polacco Donald Tusk ha confermato di essere in costante contatto con il Segretario generale della Nato, Mark Rutte. Secondo le autorità militari, i droni hanno "ripetutamente violato" lo spazio aereo polacco e sarebbero stati almeno una decina. Un drone russo ha colpito una casa a Wyryki Wola, nella regione di Lublino, al confine con Russia e Bielorussia, danneggiando tetto e parcheggio dell’edificio. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito. Il sindaco Mariusz Zanko ha commentato: "La gente ha sentito l'esplosione e ha visto anche i caccia polacchi. La situazione è piuttosto difficile e preoccupante; c'è davvero grande apprensione tra i residenti".
L’aeroporto principale di Varsavia ha riaperto poco prima delle 7, seguito dagli scali di Modlin e Rzeszow. L’aeroporto di Lublino rimane temporaneamente chiuso. Componenti di un drone abbattuto sono stati rinvenuti nei pressi di un cimitero a Czesniki, nella Polonia sudorientale, secondo la procura locale, che ha confermato l’assenza di feriti. Si tratta del secondo ritrovamento di droni abbattuti sul territorio polacco, a testimonianza della crescente pressione militare di Mosca e della risposta coordinata di Varsavia e della Nato per proteggere i cieli europei.
Guerra Russia-Ucraina, ultime news in diretta: Polonia abbatte droni russi
L’esercito polacco ha denunciato un "atto di aggressione" dopo che oltre dieci oggetti volanti sono stati rilevati dai radar durante un attacco russo contro l’Ucraina occidentale. "A seguito dell'attacco odierno della Federazione Russa sul territorio ucraino, si è verificata una violazione senza precedenti dello spazio aereo polacco da parte di oggetti tipo drone. Si tratta di un atto di aggressione che ha creato una reale minaccia alla sicurezza dei nostri cittadini", ha scritto il comando operativo dell’esercito polacco su X.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha aggiunto: "Mosca spinge sempre i confini di ciò che è possibile e, se non incontra una forte reazione, porta un nuovo livello di escalation. Oggi c'è stato un ulteriore passo: shahed russo-iraniani hanno operato nello spazio aereo della Polonia, cioè nello spazio aereo della Nato. Non si è trattato di un solo ‘shahed', ma di almeno otto droni d'attacco diretti verso la Polonia. Un precedente estremamente pericoloso per l'Europa. Se ci saranno ulteriori passi dipende interamente dal coordinamento e dalla forza della risposta. I russi devono percepire le conseguenze. La Russia deve capire che la guerra non può essere ampliata e dovrà essere fermata".
Il capo della diplomazia ucraina, Andriï Sybiga, ha aggiunto: "Putin continua a intensificare, espandere la sua guerra e mettere alla prova l'Occidente. Una risposta debole oggi non farà altro che provocare ulteriormente la Russia, e i missili e i droni russi voleranno ancora più lontano in Europa".