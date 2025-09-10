Guerra Ucraina-Russia, Polonia abbatte droni russi: “Violato spazio aereo”, il premier Tusk: “Invocheremo art.4 della Nato”, news in diretta

Alta tensione tra la Nato e la Russia dopo l’ultimo episodio nei cieli dell’Europa orientale. Nella notte, i sistemi di difesa polacchi hanno intercettato e abbattuto diversi droni russi che avevano violato lo spazio aereo nazionale durante una serie di incursioni in territorio ucraino occidentale. Non è la prima volta che droni russi sorvolano la Polonia dall’inizio dell’invasione ordinata da Putin nel febbraio 2022, ma questa volta il governo di Varsavia ha annunciato pubblicamente l’abbattimento dei velivoli, in coordinamento con i comandi della Nato, segnalando un’escalation significativa.

I portavoce dell’Alleanza Atlantica hanno definito l’incursione russa un "atto d’aggressione", mentre il premier polacco Donald Tusk ha confermato di essere in costante contatto con il Segretario generale della Nato, Mark Rutte. Secondo le autorità militari, i droni hanno "ripetutamente violato" lo spazio aereo polacco e sarebbero stati almeno una decina. Un drone russo ha colpito una casa a Wyryki Wola, nella regione di Lublino, al confine con Russia e Bielorussia, danneggiando tetto e parcheggio dell’edificio. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito. Il sindaco Mariusz Zanko ha commentato: "La gente ha sentito l'esplosione e ha visto anche i caccia polacchi. La situazione è piuttosto difficile e preoccupante; c'è davvero grande apprensione tra i residenti".

L’aeroporto principale di Varsavia ha riaperto poco prima delle 7, seguito dagli scali di Modlin e Rzeszow. L’aeroporto di Lublino rimane temporaneamente chiuso. Componenti di un drone abbattuto sono stati rinvenuti nei pressi di un cimitero a Czesniki, nella Polonia sudorientale, secondo la procura locale, che ha confermato l’assenza di feriti. Si tratta del secondo ritrovamento di droni abbattuti sul territorio polacco, a testimonianza della crescente pressione militare di Mosca e della risposta coordinata di Varsavia e della Nato per proteggere i cieli europei.