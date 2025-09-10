La Polonia denuncia “aggressione” di Mosca, nella notte abbattuti droni russi nel suo spazio aereo

Nella notte almeno dieci droni russi sarebbero entrati nello spazio aereo della Polonia, per poi essere abbattuti. L’esercito polacco ha parlato di un “atto di aggressione” e di una “vera minaccia per la sicurezza dei cittadini”. La Polonia è un Stato membro della Nato, e il primo ministro Tusk ha detto di essere in contatto con l’Alleanza.

"A seguito dell'attacco odierno della Federazione Russa al territorio ucraino, si è verificata una violazione senza precedenti dello spazio aereo polacco da parte di droni. Si tratta di un atto di aggressione che rappresenta una minaccia reale per la sicurezza dei nostri cittadini". Così ha riassunto la situazione il Comando operativo delle Forze armate polacche, con un post sui social. Nella notte almeno dieci droni russi sarebbero entrati nello spazio aereo della Polonia, e sarebbero stati rapidamente abbattuti. Nel villaggio di Czosnowka, ai confini con la Bielorussia, si sarebbero registrati dei danni ma nessun ferito.

La denuncia di un "atto di aggressione" da parte delle forze armate polacche può avere conseguenze gravi. La Polonia fa parte della Nato, e il primo ministro Donald Tusk ha detto di aver "informato il segretario generale" dell'Alleanza Mark Rutte e di essere "in costante contatto".

Il resoconto dell'esercito afferma che sono stati monitorati "decine di oggetti" nello spazio aereo polacco, che "alcuni dei droni" in questione "sono stati abbattuti". È subito iniziata la ricerca dei luoghi in cui possono essersi schiantati, con l'appello ai cittadini a non toccare eventuali detriti o droni danneggiati e avvertire le autorità. Le forze armate restano "pienamente pronte per ulteriori operazioni".

L'allerta era partita a notte fonda, inizialmente con una segnalazione dell'aeronautica ucraina, che aveva riportato l'ingresso di alcuni droni russi nello spazio aereo della Polonia. Lo sconfinamento sarebbe avvenuto nell'ambito di un ampio attacco russo all'Ucraina, anche nelle regioni occidentali che confinano con la Polonia. Le forze armate polacche avevano fatto sapere che gli aerei erano attivati per garantire la sicurezza del proprio spazio aereo. È stata la prima volta, dall'invasione russa dell'Ucraina, che le difese aeree polacche e della Nato si sono mobilitate.

Per alcune ore sono anche stati chiusi temporaneamente quattro aeroporti, tra cui entrambi gli scali di Varsavia. L'allerta è rimasta sui massimi livelli per tutta la notte. Le autorità locali nelle province (dette voivodati) di Podlachia, Masovia e Lublino hanno invitato i residenti a rimanere in casa nelle ore in cui le operazioni militari erano in corso.

Sembra che, dopo l'abbattimento dei droni russi, non ci siano state ulteriori operazioni militari nello spazio aereo polacco. Ma restano da gestire le conseguenze politiche di quella che il governo di Varsavia ha chiamato "aggressione". Il primo ministro Tusk ha convocato un Consiglio dei ministri straordinario alle ore 8 di questa mattina.

Il ministro della Difesa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, che si trovava a Londra per incontrare i suoi colleghi di Francia, Germania, Italia e Regno Unito, ha dovuto interrompere la visita diplomatica e tornare in Polonia. Il presidente sovranista Karol Nawrocki, politicamente molto lontano da Tusk, ha convocato una riunione all'Ufficio per la sicurezza nazionale e ha dichiarato sui social: "La sicurezza della nostra patria è la nostra massima priorità e richiede una stretta collaborazione".

Vladimir Putin continua a "mettere alla prova l'Occidente" e continuerà a farlo finché non si troverà di fronte a "una risposta forte", ha commentato sui social il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiga. "Una risposta debole oggi non farà che provocare ulteriormente la Russia, e missili e droni russi voleranno ancora più lontano in Europa". Per il momento non ci sono risposte ufficiali da parte della Russia. Questa mattina l'agenzia di stampa Tass ha riportato solamente un comunicato del ministero della Difesa di Mosca, che affermava di aver intercettato e distrutto 122 droni ucraini nella notte.