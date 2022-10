Non va a prendere i figli a scuola, mamma 29enne trovata morta sul divano: è mistero Nicole Barnes, casalinga 29enne e madre di quattro bambini, è stata trovata morta sul divano di casa sua a Huyton, in Inghilterra. Secondo i familiari, la donna godeva di ottima salute.

L'allarme è stato dato dagli insegnanti della scuola elementare dei figli: quel giorno, lo scorso 3 ottobre, la madre non si è presentata davanti all'istituto per riportarli a casa. Le hanno telefonato, ma la donna non ha risposto al cellulare. Le peggiori preoccupazioni degli insegnanti e dei bambini avrebbero trovato conferma poco più tardi: Nicole Barnes, casalinga 29enne madre di quattro figli, è stata trovata morta sul divano della sua casa a Huyton, in Inghilterra. Accanto al corpo senza vita di Nicole, quello vivo della figlia più piccola di soli tre anni, in buona salute.

Dopo aver tentato più volte di contattare la madre, senza successo, gli insegnanti hanno avvisato per telefono il marito della donna, il 36enne Craig Sharnock, per chiedere cosa fosse successo. Non avendone idea, quest'ultimo ha chiesto allora a un'amica della coppia, Gemma, di passare a casa loro per verificare che Nicole stesse bene.

È stata lei a trovarla riversa sul divano priva di sensi. Disperata, Gemma ha tentato di rianimare l'amica in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Ma è stato tutto inutile: quando i sanitari sono arrivati, per la giovane madre non c'era già più niente da fare. La donna ha lasciato il marito Craig e i suoi quattro figli: Niamh, di dieci anni, Scott di sette, Tom cinque e la piccola Delilah, di tre.

È mistero sulle cause del decesso della vittima. Solo l'autopsia, che verrà eseguita sulla salma nei prossimi giorni, potrà far luce sulla tragedia. I familiari sono sconvolti dall'accaduto: "È andata a prendere Delilah alle 11:30 all'asilo e sarebbe dovuta andare a recuperare gli altri poco dopo. Era in forma e in salute, non c'era nulla che non andava nel suo corpo" – ha dichiarato al Liverpool Echo Kim Jowett, 36 anni, cugina di Barnes – Niamh adesso ha assunto il ruolo di mamma e sta cercando di prendersi cura dei fratelli, anche se non spetterebbe a lei farlo. Ma questo è proprio il modo in cui vedeva sua madre: qualcuno che si prendeva cura di tutti".

Sempre Jowett ha continuato affermando: "Nicole era una madre assolutamente straordinaria, migliore di quanto avrei mai potuto essere io. Ha avuto un sacco di problemi con l'iscrizione a scuola di suo figlio di cinque anni (Tom n.d.r), a causa del suo autismo, ma lei non si è mai fermata. Ha continuato a insistere finché non ha ottenuto tutto ciò di cui aveva bisogno".

I pensieri di familiari e amici della coppia si rivolgono anche al padre dei bambini, Craig, che ora dovrà crescere quattro figli da solo. La strada è tutta in salita: di recente, stando a quanto riportato dai media britannici, l'uomo aveva perso il suo precedente lavoro e stava cercando di reinventarsi come installatore di moquettes. Per aiutarlo, la cugina di Barnes ha organizzato una raccolta fondi sulla piattaforma "GoFundMe": ad oggi, le donazioni hanno raggiunto una somma di oltre 27mila sterline.

Anche gli amici dell'uomo si sono attivati in prima persona per aiutare l'uomo, organizzando un torneo calcistico di beneficenza, in programma il prossimo 15 settembre a Huyton.