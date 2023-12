“Non so che ci faccio qui”. La storia dell’uomo volato dall’Europa agli USA senza biglietto e senza passaporto L’economista russo Sergey Vladimirovich Ochigava è riuscito ad imbarcarsi su un volo della compagnia aerea Scandinavian Airlines volato da Copenaghen a Los Angeles. Nessuno sa come ci sia riuscito. Neanche il diretto interessato, apparso visibilmente disorientato al suo arrivo negli USA.

È riuscito ad imbarcarsi su un volo della Scandinavian Airlines da Copenaghen a Los Angeles senza biglietto, senza passaporto e senza alcuna registrazione della sua presenza sull'aereo. Protagonista dell"impresa' è l'economista russo Sergey Vladimirovich Ochigava che si è limitato a riferire di "non ricordare" come abbia superato i controlli di sicurezza, scrive 404 Media.

L'FBI l'ha accusato di essere un clandestino, ma il passeggero con doppia nazionalità russo-israeliana in cabina ha potuto godere di un trattamento davvero a cinque stelle, mangiando "porzioni doppie" durante il volo inclusa la "cioccolata che apparteneva ai membri dell’equipaggio”. Il personale della compagnia aerea scandinava ha detto all’FBI che “non sembrava esserci nulla di sbagliato” nel comportamento di Ochigava durante il volo, sebbene non avesse presentato la carta d’imbarco e avesse cercato di cambiare posto in diversi punti durante il viaggio.

All'arrivo a Los Angeles, l'uomo è sbarcato normalmente e si è presentato alla dogana. Quando è stato fermato dagli agenti della sicurezza, si è presentato come un economista russo con un dottorato di ricerca e che aveva lasciato il passaporto sull’aereo.

Tuttavia, sul velivolo non è stato trovato nessun documento e una successiva perquisizione delle sue borse ha portato alla luce “carte d’identità russe e israeliane”, nonché “una fotografia parziale di un passaporto”. Interrogato da due agenti dell’FBI, Ochigava ha detto che “non dormiva da tre giorni” e sembrava non avere idea di cosa stesse succedendo.

"Ha dichiarato che avrebbe potuto avere un biglietto aereo per venire negli Stati Uniti, ma non ne era sicuro. Non ricordava come fosse salito sull’aereo a Copenaghen”, ha scritto l’agente dell’FBI Caroline Walling nel suo rapporto. “Non ha voluto spiegare come o quando fisse arrivato a Copenaghen o cosa ci faceva lì. Quando gli è stato chiesto come avesse superato i controlli di sicurezza in Danimarca, Ochigava ha affermato di non ricordare come ci fosse riuscito senza biglietto".

Nel rullino fotografico sul suo telefono sono state trovate immagini di “tabelloni che mostravano informazioni sui voli operati in tutto il mondo”, scattate all’aeroporto CPH di Copenaghen. "Altre fotografie mostravano screenshot dell'app ‘Maps' che portavano a un ostello di Kiel, in Germania, e mappe stradali di una città straniera non identificata".

Un portavoce di Scandinavian Airlines ha detto a CourtWatch: “Posso confermare un incidente in cui un passeggero è stato coinvolto" nello scenario descritto "in partenza da Copehnagen con un volo SAS. La questione è gestita dalle autorità competenti sia negli Stati Uniti che in Danimarca e non possiamo dare ulteriori informazioni".