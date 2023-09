“Non posso pagare l’olio” ma il supermercato le dà un premio: la tenera storia di ‘nonna Ester’ Ha fatto il giro del web la storia di Ester, signora di 88 anni protagonista di un episodio commovente avvenuto in un supermercato in Argentina. A raccontarlo sui social è stata una giornalista. In televisione l’88enne ha detto di vivere in gravi ristrettezze e di riuscire a fare la spesa ogni due mesi.

A cura di Eleonora Panseri

Ha commosso e fatto il giro del web la storia di nonna Ester, un'anziana signora di 88 anni che al supermercato è stata protagonista di una tenera storia avvenuta a Cordoba, in Argentina, qualche giorno fa. A raccontarla è stata la giornalista Mariana Asan che il 19 settembre ha pubblicato in un post su Instagram la foto della signora e un resoconto di quanto accaduto.

"Davanti a me c’era questa signora con la figlia. Come capita di fare a chiunque specialmente di questi tempi, commentava con la cassiera: ‘Com’è costoso tutto!‘. Alla fine, la signora ha chiesto: Quant’è? Non credo che i soldi mi bastino per comprare l’olio'. Io intanto ascoltavo, mentre iniziavo a mettere le cose mie sul nastro", ha scritto sul social Asan, aggiungendo: "Pensavo dentro di me a che tristezza mi facessero i nonni di questo Paese, la miseria che devono affrontare, e ho pensato di offrirmi per pagarle l’olio".

A quel punto, però, è accaduto un piccolo miracolo. "La cassiera ha premuto un tasto e si è attivato un segnale luminoso sulle casse. La ragazza ha iniziato a urlare: ‘Ha vinto, ha vinto! Signora ha vinto 14mila pesos. Adesso può comprare l’olio e le avanzeranno anche dei soldi!' – si legge ancora nel post della giornalista – "L’anziana ha iniziato a piangere, dicendo alla cassiera: ‘Sei una ragazza della buona sorte, grazie mille'. Mi è piaciuto vedere tante persone che gioivano per la signora. Mi è piaciuto che sia andata via con l’olio e con il resto dei soldi".

"Spero non si dispiaccia se vede la sua foto nel mio post. Ti vogliamo tanto bene, nonna argentina. Spero davvero che arrivino tempi migliori per tutti", ha concluso la giornalista che, nei giorni successivi ha voluto ritrovare la signora. E a fare anche di più.

La giornalista è riuscita infatti a far incontrare la commessa del supermercato, "la ragazza della buona sorta", e la signora durante la puntata di un programma televisivo. In trasmissione Ester ha raccontato di vivere in gravi ristrettezze economiche, per questo la vittoria dei 14mila pesos (38 euro, ndr) l'ha emozionata così tanto. "Faccio la spesa una volta ogni due mesi perché devo pagare tutto, i servizi, le tasse, ma sono sola", ha detto l'anziana, che ha aggiunto: "Ricevo la pensione ma non mi basta, ogni giorno aumentano i prezzi".