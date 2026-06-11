“Nessuno rispetta i divieti di parcheggio”, agricoltore inglese scarica la cisterna di letame su decine di auto

“Tutto quello che ho fatto è stato spruzzare letame sul mio campo, non ho spruzzato nulla per strada” ha dichiarato l’agricoltore infuriato, aggiungendo: “Sono stufo di essere insultato quando chiedo alle persone di non parcheggiare sulla nostra proprietà”.

Decine di auto di turisti parcheggiate in campagna sono state completamente ricoperte di liquami e letame dopo che un agricoltore infuriato ha deciso si scaricare sui veicoli l'autocisterna di liquame che guidava. L'episodio nella zona del Lake District, in Inghilterra, dove il caso è divenuto di dominio pubblico generando accese discussioni dopo la diffusione di alcuni filmati della scena. Nei video si vede l'uomo, la cui famiglia gestisce una fattoria della zona da generazioni, mentre ricopre con il liquame maleodoranti almeno 20 veicoli, tra cui Mercedes, Jaguar e BMW.

"Non sono orgoglioso di quello che ho fatto. Non l'ho fatto per nessun motivo particolare se non per il modo in cui si comportano i turisti. Sono semplicemente stufo del modo in cui trattano il Lake District" ha dichiarato il diretto interessato al Daily Mail, raccontando: "Sono stufo di essere insultato quando chiedo alle persone di non parcheggiare sulla nostra proprietà".

L'uomo da tempo ha messo un cartello di divieto di parcheggio nei campi e di avvertimento di presenza di animali ma i turisti della domenica provenienti dalle città sembrano ignorarli. Hodgson ha affermato che i turisti spesso aprono i cancelli delle fattorie, rompono le recinzioni e gettano rifiuti nei suoi campi che costeggiano il pittoresco lago Rydal Water. L'agricoltore ritiene di aver agito nel rispetto della legge e ha spiegato: "Tutto quello che ho fatto è stato sul mio campo, non ho spruzzato nulla per strada". La polizia afferma che le auto sembravano essere state parcheggiate su un terreno agricolo privato senza autorizzazione e ha avviato un'indagine sull'accaduto.

Il parcheggio è un problema di vecchia data in zona e si aggrava durante i fine settimana e le vacanze quando decine di turisti piombano in campagna. Un altro agricoltore che lavora in zona ha raccontato alla Bbc di essere stato accoltellato al petto qualche anno fa mentre affrontava un automobilista che gli stava bloccando la strada nei suoi campi. "Se andassimo a Manchester e parcheggiassimo a caso, ci porterebbero via il mezzo con il carro attrezzi ma sembra proprio che le persone disconnettano il cervello quando vanno in campagna" ha dichiarato l'uomo mostrando solidarietà al collega.