Non paga la tassa sui rifiuti da 73 euro: anziana 82enne arrestata e portato in prigione Martha Louis Menefield è stata portata via dagli agenti di Valley, nello Stato USA dell’Alabama, e rinchiusa in prigione per alcune ore. La sua colpa? Non aver pagato la bolletta della spazzatura.

A cura di Biagio Chiariello

La polizia nello Stato americano dell'Alabama ha arrestato una donna di 82 anni per una bolletta della spazzatura non pagata. Martha Louis Menefield ha detto di essersi sentita "assai confusa" quando gli agenti l'hanno ammanettata e portata via nella giornata di domenica 27 novembre. Secondo quanto riferito, l'importo n0n pagato dalla donna era di dollari 77.80, circa 73 euro.

In una dichiarazione su Facebook, la polizia di Valley ha affermato di aver trattato la signora Menefield con rispetto e di averle notificato "più volte" che non aveva pagato quella bolletta per almeno tre mesi.

"La signora Menefield è stata trattata con riguardo dai nostri ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni ed è stata rilasciata su cauzione come prescritto dalla violazione", ha dichiarato Mike Reynolds, capo della polizia locale, nella dichiarazione che ha attirato diverse critiche sui social. "Tutti coloro che hanno svolto un ruolo nell'arresto di questa residente 82enne di Valley, Alabama, devono essere ritenuti responsabili delle proprie azioni", ha scritto Donald Watkins, un ex avvocato dello stato, in un esempio.

"Non state scherzando?". Questa la domanda che l'anziana ha posto all'agente arrivato a casa sua per notificare il provvedimento cautelare. Ma quando la polizia ha spiegato che era davvero lì per arrestarla per la bolletta non pagata, la signora Menefield ha detto: "Ero arrabbiata perché davvero non capivo perché dovevano arrestarmi". Una volta in manette, uno degli agenti "mi ha sussurrato: ‘Non piangere'", ha detto. Ha ricordato di aver chiesto ad uno dei poliziotti: "Come ti sentiresti se venissero e arrestassero tua nonna?".

Dopo il suo arresto, è stata portata al dipartimento di polizia locale e trattenuta temporaneamente prima di essere rilasciata su cauzione. "Ero in una piccola cosa simile a una gabbia alla stazione di polizia", ha detto la signora Menefield a CBS News. "E io ho detto: ‘Mi avete messo in questa gabbia? Dovreste vergognarvi di voi stessi'".

Il capo della polizia ha ribadito che i funzionari di Valley avevano tentato più volte di contattare la signora Menefield. La donna aveva ricevuto una citazione ad agosto per le fatture non pagate e il dipartimento di applicazione del codice della città "ha cercato di chiamarla diverse volte e ha tentato di contattarla di persona direttamente a casa".

I funzionari hanno lasciato un avviso sulla sua porta, ha detto Reynolds, fornendo informazioni di contatto e un avviso che doveva comparire in tribunale a settembre.

"Un mandato per il mancato pagamento della tassa sulla spazzatura è stato emesso quando non si è presentata in tribunale", ha detto Reynolds, aggiungendo che anche alla signora sono stati sospesi i servizi di raccolta rifiuti tre volte negli ultimi due anni.

La signora Menefield ha detto a CBS News di non sapere che il conto in questione non era stato pagato e di non aver mai ricevuto un avviso per comparire in tribunale.