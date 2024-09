video suggerito

"Non ci sono posti", medico la rimanda due volte a casa, bimba di 8 anni morta per sepsi in Uk La terribile storia arriva dal Regno Unito dove la famiglia della piccola ora chiede maggiore consapevolezza al personale sanitario nel riconoscere i segnali della sepsi per prevenire altri casi drammatici come questo.

A cura di Antonio Palma

Rimandata a casa per ben due volte dal suo medico di base, una bambina inglese di 8 anni è morta poche ore dopo a causa di un sepsi sopraggiunta dopo un'infezione mal diagnosticata e mal curata. La terribile storia arriva dal Regno Unito dove la famiglia della piccola ora chiede maggiore consapevolezza al personale sanitario nel riconoscere i segnali della sepsi per prevenire altri casi drammatici come questo.

La piccola Mia era stata portata dal medico di base per due volte nello stesso giorno a causa di sintomi gravi ma in entrambi i casi ai genitori era stato detto di riportarla a casa. Il medico infatti aveva consigliato alla famiglia solo di praticare una cura domiciliare per la febbre perché l'ospedale era presumibilmente troppo pieno.

La bimba vomitava, aveva un forte mal di testa e lamentava mal di gola ma al primo accesso in ambulatorio, nel dicembre del 2022, il medico ha detto alla madre di somministrarle liquidi e ibuprofene a casa e che era inutile andare in ospedale perché troppo pieno. I sintomi della piccola però si sono aggravati e poche ore dopo è ritornata.

Al secondo appuntamento, la ragazzina non mangiava più. urinava poco e sembrava sempre assonnata ma è stata mandata via con degli antibiotici con lo stesso consiglio di non andare in ospedale perché era pieno e avrebbero dovuto aspettare in corridoio. La notte stessa la piccola si è svegliata disorientata, con eruzioni cutanee su braccia e gambe e labbra blu. A questo punto la richiesta di un'ambulanza.

La piccola è stata portata in ospedale alle 3 di notte ma, circa 15 minuti dopo l'arrivo in pronto soccorso, è entrata in presunto shock settico e ha avuto un arresto cardiaco. I medici hanno tentato di rianimarla, ma è morta circa 20 minuti dopo. Come hanno stabilito le indagini successive, la causa del decesso è stata attribuita a sepsi causata da infezione da streptococco di tipo A.

"Mia era stata portata due volte dal medico, il quale le aveva detto che i suoi sintomi erano di tipo virale. Circa 15 ore dopo era morta di sepsi. Il dolore incredibile e insopportabile che proviamo è inspiegabile e inimmaginabile" hanno raccontato i genitori al Daily Mail, aggiungendo: "Abbiamo iniziato a fare ricerche e a leggere di più a riguardo, ed era chiaro che Mia presentava sintomi di sepsi, ma non ci è stato detto di portarla in ospedale. Tutto questo deve cambiare. Dobbiamo educare i cittadini e gli operatori sanitari a riconoscere i segnali della sepsi".