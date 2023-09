New York Times: “Il presidente nordcoreano Kim andrà da Putin in Russia per discutere di armi” L’incontro a Mosca potrebbe esserci a settembre. I due discuteranno della possibilità che Pyongyang fornisca a Mosca più armi per la sua guerra in Ucraina e altre forme di cooperazione militare.

A cura di Biagio Chiariello

Il presidente della Corea del Nord, Kim Jong-un, intende recarsi in Russia a settembre per incontrare il presidente Vladimir Putin e discutere la possibilità di fornire a Mosca più armi per la sua guerra in Ucraina e altre forme di cooperazione militare. A riportarlo è il New York Times citando dirigenti americani e alleati.

Kim ha in programma di viaggiare ucrain probabilmente su un treno blindato, verso Vladivostok, sulla costa pacifica della Russia, dove incontrerà l presidente russo nell'ambito dell'Eastern Economic Forum, che si svolgerà dal 10 al 13 settembre. In quell'occasione il leader nordcoreano, secondo le stesse fonti, potrebbe arrivare a Mosca.

Qualche giorno fa il Capo del Cremlino ha sollecitato una più stretta cooperazione con Pyongyang in un messaggio di congratulazioni al leader nordcoreano Kim Jong Un nel ‘Giorno della Liberazione'. "Sono fiducioso che continueremo a rafforzare la cooperazione bilaterale in tutti i campi a beneficio dei nostri popoli e nell'interesse di migliorare la stabilità e la sicurezza nella penisola coreana e nella regione del nord-est asiatico in generale", ha detto Putin, secondo fonti russe.

Putin vuole che Kim concordi di inviare a Mosca proiettili di artiglieria e missili anticarro, mentre Kim vorrebbe che il Cremlino fornisse alla Corea del Nord tecnologia avanzata per satelliti e sottomarini a propulsione nucleare. Il leader di Pyongyang sta cercando anche risorse alimentari per la sua nazione povera.

Anche il Ministro della Difesa della Nord Corea Kang Sun-nam, secondo quanto riporta la Tass, ha parlato dell'intenzione di Kim di cooperare con Putin. Il leader nordcoreano ha "ripetutamente incontrato" il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu, "ha espresso la sua valutazione su un cambiamento radicale dell'ambiente di sicurezza internazionale e sulla situazione politico-militare nella penisola coreana e ha sottolineato l'intenzione di sviluppare ulteriormente l'interazione tattica e strategica e la cooperazione tra i due paesi nel campo della sicurezza della difesa", è il testo dell'intervento letto in occasione dell'11a conferenza di Mosca sulla sicurezza internazionale.

Mercoledì la Casa Bianca aveva parlato di una corrispondenza tra i due in merito ad un possibile accordo sulle armi, citando informazioni di intelligence declassificate. Il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale, John F. Kirby, aveva riferito che i colloqui ad alto livello sulla cooperazione militare tra le due nazioni "stanno avanzando attivamente".