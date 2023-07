New York, gru prende fuoco e crolla a Manatthan, feriti quattro passanti e due vigli del fuoco Il braccio di una gru all’opera per la realizzazione di un grattacielo ha preso fuoco ed è crollato questa mattina, 26 luglio, a New York.

A cura di Davide Falcioni

Il braccio di una gru all'opera per la realizzazione di un grattacielo ha preso fuoco ed è crollato questa mattina, 26 luglio, a New York. In caduta, la gru ha colpito un altro edificio, mandando in frantumi i vetri delle finestre. Le autorità hanno chiuso la strada al traffico all’incrocio tra decima Avenue e la 41esima. Gli edifici circostanti sono stati evacuati.

I vigili del fuoco della Grande Mela stanno avvertendo i cittadini di stare alla larga dalla zona. "A causa del crollo di una gru, si prega di evitare l'area tra la 10th Avenue e la 11th Avenue da West 41 Street a West 42 Street”, ha scritto in un tweet il New York City Police Department. L'origine del rogo al momento non è chiara, ma si ipotizza che possa essere scaturito da un corto circuito negli impianti elettrici al servizio dei lavori di costruzione del grattacielo. Le autorità hanno dichiarato che sei persone sono rimaste ferite: quattro civili e due vigili del fuoco.

Un video condiviso su Twitter mostra il braccio di una gru attaccata a un edificio che si stacca e colpisce un edificio dall'altra parte della strada, facendo cadere i detriti. Il braccio precipita a terra e si può udire un forte rumore, mentre si vedono persone che fuggono dalla scena.

Il sindaco Eric Adams è arrivato immediatamente sul posto e il vice commissario della FDNY Joseph W. Pfeifer ha tirato un sospiro di sollievo dichiarando: “È un buon giorno, poteva andare molto peggio”. Dopo l'accaduto, 200 tra vigili del fuoco e personale di emergenza sono stati inviati sul posto per liberare la scena e permettere una normale circolazione di tutti i mezzi.