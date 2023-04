New York, crolla un garage a Manhattan e schiaccia le auto al di sotto: un morto e diversi feriti Il cedimento in un edificio di Ann Street dove parcheggiano i membri del dipartimento dello sceriffo di New York. Le persone coinvolte sono tutte operai che lavoravano nella struttura.

A cura di Biagio Chiariello

È di un morto e diversi feriti il bilancio del cedimento di un garage avvenuto a New York. L'incidente è avvenuto a Lower Manatthan, in un edificio di Ann Street, attorno alle 16.15 locali (le 22.15 in Italia), quando, secondo alti funzionari dell'FDNY, il secondo piano della struttura è crollata nel primo. Il garage in questione si trova nei pressi della Pace University, a circa 800 metri dalla New York Stock Exchange. La vittima sarebbe un operaio che stava lavorando nell'edificio.

Le immagini circolate sui social media mostrano auto distrutte, una grande voragine nel pavimento e una nuvola di fumo alzarsi dall’edificio. Secondo i primi riscontri, i vigili del fuoco sono riusciti ad individuare in tempi rapidi le persone coinvolte con l'uso di droni e di un cane robot.

"Per quanto ne sappiamo, finora abbiamo sei persone – sei lavoratori nell'edificio – legate a questo crollo", ha detto il capo delle operazioni dell'FDNY John Esposito, con un lavoratore che è rimasto intrappolato su uno dei piani superiori. L'FDNY è riuscito ad evacuare quella persona sul tetto di un altro edificio, e da lì è stata poi portata via, ha aggiunto il portavoce.

Esposito ha descritto l'operazione di salvataggio come "estremamente pericolosa" a causa dell'instabilità dell'edificio, e i pompieri che erano inizialmente entrati nell'edificio sono stati costretti a ritirarsi a causa del rischi.

Il garage in questione è il luogo in cui i membri del dipartimento dello sceriffo di New York parcheggiano i propri veicoli, ha detto a News 4 New York lo sceriffo di New York City Anthony Miranda.

Erasmo Guerra, un testimone, ha detto che il garage di solito è "super silenzioso … non succede niente laggiù tranne per le macchine parcheggiate".

"Ho sentito questo rumore fortissimo intorno alle 4 di questo pomeriggio e mi sono chiesto cosa fosse, quindi sono andato alla finestra e ho appena visto l'ultimo piano di questo garage… in una fossa", Guerra, che ha registrato il video di ciò che restava del garage, ha detto a News 4 New York. "Ero davvero sotto shock. Ho sentito persone per strada che urlavano e gridavano ad altre persone di uscire".