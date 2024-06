video suggerito

Nessuno si accorge del papà morto, bimbo di 2 anni muore per disidratazione accanto al cadavere in Uk La straziante storia di un bambino britannico di soli 2 anni trovato morto nella casa del papà, nel Lincolnshire, nel gennaio scorso. L’inchiesta sul terribile ritrovamento ha stabilito che il piccolo è morto per una gravissima disidratazione dopo che nessuno si era occupato di lui per giorni a seguito della morte del padre in casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È rimasto per giorni accanto la cadavere del padre, senza mangiare e soprattutto senza bere fino ad accasciarsi a terra privo di vita per la disidratazione. È la straziante e drammatica storia di un bambino britannico di soli 2 anni trovato morto nella casa del papà a Skegness, nel Lincolnshire, nel gennaio scorso. L'inchiesta sul terribile ritrovamento ha stabilito che il piccolo è morto per una gravissima disidratazione dopo che nessuno si era occupato di lui per giorni.

Il piccolo fu trovato morto tra le gambe del padre, il 60enne Kenneth Battersby, dopo che una vicina aveva chiamato la polizia nel pomeriggio del 9 gennaio avvertendo che l'uomo non si vedeva da giorni e che dall'appartamento proveniva una strana puzza. Quando la polizia era entrata in casa, per padre e figlio non c'era più nulla da fare.

Giovedì, durante una breve udienza presso la corte del coroner del Greater Lincolnshire, è stato confermato che l'autopsia aveva indicato la disidratazione come causa della morte del piccolo. Secondo l'indagine, all'interno della proprietà era stato trovato anche un cane malnutrito, mentre la vasca da bagno era riempita d'acqua come se tutto si fosse fermato all'improvviso con la morte del papà del piccolo.

Leggi anche Bimbo di 7 anni travolto e ucciso da un trattore: il papà alla guida indagato per omicidio colposo

Dai risultati preliminari dell'indagine, è stato valutato che ci sono elementi per avviare una inchiesta approfondita e capire se tutto abbia funzionato. Il consiglio della contea del Lincolnshire infatti ha confermato che il bambino era noto ai servizi per l'infanzia e di solito veniva visto almeno una volta al mese dagli assistenti sociali.

In una dichiarazione subito dopo la loro morte, il consiglio aveva rivelato che un assistente sociale aveva comunicato con Battersby il 27 dicembre e aveva organizzato una visita il 2 gennaio, ma non c'era stata risposta al loro arrivo. L'assistente sociale quindi aveva cercato di contattare il papà avvertendo anche la polizia, prima che anche una seconda visita senza preavviso il 4 gennaio rimanesse senza risposta ma la polizia del Lincolnshire non era mai intervenuta.

"È importante che ci prendiamo del tempo per esplorare a fondo le circostanze che circondano questo tragico incidente e identificare eventuali miglioramenti che potremmo apportare", ha affermato Chris Cook, presidente indipendente della Lincolnshire Safeguarding Children Partnership. Ora verrà condotta una indagine indipendente di sei mesi sulle due morti.