Neonato avvelenato e morto in ospedale: si indaga su precedenti casi dell’infermeria arrestata L’ospedale inglese ha deciso di avviare una revisione dei precedenti casi di decessi che hanno coinvolto piccoli pazienti che hanno avuto contatti diretti con la stessa infermiera.

A cura di Antonio Palma

“Le condizioni del neonato si sono aggravate rapidamente e inaspettatamente”, così in una lettera del servizio sanitario nazionale britannico viene spiegato quanto accaduto giovedì scorso all’ospedale pediatrico di Birmingham, uno dei più importanti del Paese, dove un neonato è morto dopo essere stato presumibilmente avvelenato da un'infermiera 27enne finita ora sotto inchiesta.

"Un neonato è morto di recente nell'unità di terapia intensiva pediatrica dopo essere peggiorato rapidamente e inaspettatamente” si legge infatti nella missiva inviata ai genitori dei bambini attualmente in cura al Birmingham Children's Hospital descrivendo in dettaglio l'incidente nel tentativo dichiarato di dissipare ogni timore per l'incolumità dei propri figli.

L’ospedale ha assicurato che l’infermiera sospettata è stata sospesa dal servizio anche se poi è stata rilasciata dalla polizia, in quanto risulta indagata formalmente per il caso. “Quando ciò accade, cerchiamo di capire perché è successo e seguiamo una serie di regole standard per indagare" assicurano dal Ssn spiegando che la segnalazione alle forze dell'ordine è arrivata dalla stessa struttura. Parallelamente alle indagini giudiziarie, infatti, l’ospedale ha deciso di avviare una revisione dei precedenti casi di decessi o malori gravi che hanno coinvolto piccoli pazienti della struttura che hanno avuto contatti diretti con la stessa infermiera.

Come ha confermato la polizia delle West Midlands, la donna è stata rilasciata dopo l’interrogatorio ed è a casa in attesa delle indagini che si baseranno soprattutto sui risultati delle perizie medico legali già disposte dalle autorità. “La donna è stata arrestata giovedì sera in una proprietà nell'area delle West Midlands con l'accusa di aver somministrato veleno con l'intento di mettere in pericolo la vita. È stata rilasciata mentre le indagini continuano e vengono esaminati i risultati dei test forensi” ha spiegato un portavoce degli inquirenti.