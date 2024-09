video suggerito

Navalny potrebbe essere stato ucciso con avvelenamento da Novichok. L'indiscrezione del media russo Documenti riservati visionati dai giornalisti di "The Insider" mostrerebbero che il leader dell'opposizione russa Navalny potrebbe essere stato avvelenato.

A cura di Davide Falcioni

Il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny, morto il 16 febbraio 2024 in una colonia penale siberiana, potrebbe non essere deceduto per cause naturali – come afferma un report ufficiale stilato dalle autorità di Mosca – bensì a seguito di un avvelenamento. È la tesi sostenuta dai giornalisti del media indipendente “The Insider”, che hanno avuto accesso a "centinaia" di documenti relativi alla morte dell'oppositore russo.

Stando a quanto riporta Insider, tra i documenti visionati ci sono due versioni diverse che convergono sulla decisione di rifiutare l'avvio di un procedimento penale che indagasse le cause della morte di Navalny. In particolare, in una prima versione l'investigatore russo Alexander Varapaev riferisce che l'oppositore – dopo aver avvertito un "forte deterioramento delle sue condizioni di salute" – si "è sdraiato sul pavimento e ha iniziato a lamentare un dolore acuto nella zona addominale", a cui hanno fatto seguito vomito, convulsioni e perdita di coscienza, sintomi coerenti con un possibile avvelenamento.

Una versione successiva, sempre opera dell'investigatore Alexander Varapaev, omette invece dolore addominale, vomito e convulsione. Secondo The Insider, inoltre, sarebbe stato fatto sparire anche un altro importante documento: un inventario degli "oggetti sequestrati" tratti dalla scena della morte di Navalny, elenco che comprendeva "campioni di vomito", raccolti per essere sottoposti ad esame. Tuttavia, nel documento finale non si fa più menzione né del campione di vomito di Navalny né dell'esame.

Secondo il dottor Oleksandr Polupan, medico che ha curato Navalny dopo il suo avvelenamento con Novichok nell'agosto 2020 a Omsk, i sintomi descritti nel primo report suggerirebbero l'avvelenamento da un composto organofosforico (come il Novichok), che "in questo caso potrebbe essere stato applicato internamente piuttosto che localmente". Secondo il medico oltretutto non è possibile spiegare la causa ufficiale della morte – problemi cardiaci – con i sintomi descritti nella risoluzione: dolore addominale acuto, vomito o convulsioni.