Narco-sommergibile artigianale intercettato nell’Atlantico: sequestrate 1,7 tonnellate di cocaina

Le autorità portoghesi hanno bloccato in pieno Oceano Atlantico un sommergibile artigianale carico di oltre 1,7 tonnellate di cocaina, destinata alla penisola iberica. L’operazione, condotta nei giorni scorsi da polizia e marina militare, ha portato all’arresto di quattro uomini di origine sudamericana – due ecuadoriani, un venezuelano e un colombiano – ora detenuti in custodia cautelare nelle Azzorre.

Secondo Vítor Ananias, capo dell’unità antidroga della polizia portoghese, la composizione del gruppo dimostra la portata transnazionale dell’organizzazione criminale coinvolta: "Non si tratta di un’operazione isolata o limitata a un solo Paese", ha spiegato in conferenza stampa.

L’inchiesta è partita dopo che il Centro di Analisi e Operazioni Marittime (MAOC) di Lisbona aveva ricevuto informazioni su un natante semi-sommergibile in viaggio verso l’Europa con un carico di cocaina. Pochi giorni dopo, una nave portoghese ha individuato il mezzo a circa mille miglia nautiche (circa 1800 Km) da Lisbona, in un’operazione congiunta con la National Crime Agency britannica e la statunitense DEA.

Il sommergibile, però, non ha mai raggiunto la terraferma: a causa del mare agitato e della fragilità della struttura, la marina ha rinunciato al rimorchio, e l’imbarcazione è successivamente affondata in acque internazionali.

Ananias ha sottolineato le condizioni estreme a bordo di questi mezzi: "Tra caldo, fumi tossici e mare mosso, sopravvivere anche solo un giorno è difficile. Dopo due settimane, tutto ciò che si desidera è uscire di lì". Negli ultimi anni, episodi simili si sono moltiplicati. Solo lo scorso marzo, un’altra operazione al largo di Lisbona aveva portato al sequestro di 6,5 tonnellate di cocaina trasportate da un natante analogo.