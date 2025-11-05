Esteri
Video thumbnail

Narco-sommergibile artigianale intercettato nell’Atlantico: sequestrate 1,7 tonnellate di cocaina

Le autorità portoghesi hanno intercettato un narco-sommergibile nell’Atlantico con 1,7 tonnellate di cocaina dirette in Europa. Arrestati quattro uomini sudamericani. L’imbarcazione, troppo fragile per il rimorchio, è affondata dopo il sequestro.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

Le autorità portoghesi hanno bloccato in pieno Oceano Atlantico un sommergibile artigianale carico di oltre 1,7 tonnellate di cocaina, destinata alla penisola iberica. L’operazione, condotta nei giorni scorsi da polizia e marina militare, ha portato all’arresto di quattro uomini di origine sudamericana – due ecuadoriani, un venezuelano e un colombiano – ora detenuti in custodia cautelare nelle Azzorre.

Secondo Vítor Ananias, capo dell’unità antidroga della polizia portoghese, la composizione del gruppo dimostra la portata transnazionale dell’organizzazione criminale coinvolta: "Non si tratta di un’operazione isolata o limitata a un solo Paese", ha spiegato in conferenza stampa.

Immagine

L’inchiesta è partita dopo che il Centro di Analisi e Operazioni Marittime (MAOC) di Lisbona aveva ricevuto informazioni su un natante semi-sommergibile in viaggio verso l’Europa con un carico di cocaina. Pochi giorni dopo, una nave portoghese ha individuato il mezzo a circa mille miglia nautiche (circa 1800 Km) da Lisbona, in un’operazione congiunta con la National Crime Agency britannica e la statunitense DEA.

Leggi anche
Cosa sta succedendo tra USA e Venezuela: i motivi dietro le accuse di Trump a Maduro e i possibili scenari

Il sommergibile, però, non ha mai raggiunto la terraferma: a causa del mare agitato e della fragilità della struttura, la marina ha rinunciato al rimorchio, e l’imbarcazione è successivamente affondata in acque internazionali.

Ananias ha sottolineato le condizioni estreme a bordo di questi mezzi: "Tra caldo, fumi tossici e mare mosso, sopravvivere anche solo un giorno è difficile. Dopo due settimane, tutto ciò che si desidera è uscire di lì". Negli ultimi anni, episodi simili si sono moltiplicati. Solo lo scorso marzo, un’altra operazione al largo di Lisbona aveva portato al sequestro di 6,5 tonnellate di cocaina trasportate da un natante analogo.

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Il generale Almasri è stato arrestato a Tripoli: è accusato di torture e omicidi
La notizia riportata dai media locali libici
Almasri è ricercato dalla Corte penale internazionale: in Italia fu arrestato ma poi rilasciato dal governo Meloni
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views