Rupert Murdoch, tra gli editori più conosciuti e ricchi al mondo, ha ricevuto il vaccino anti-Covid. Nulla di strano da un punto di vista medico, considerando che Murdoch ha quasi 90 anni e che si trova attualmente nel Regno Unito, dove la campagna di vaccinazione è iniziata negli scorsi giorni. Eppure la sua vaccinazione sembra stridere, almeno in parte, con la linea di una delle sue tv, Fox News, che negli Stati Uniti invita alla massima prudenza sul vaccino. Murdoch vive da qualche mese in isolamento nel Regno Unito con la moglie Jerry Hall Murdoch. Negli scorsi giorni ha ricevuto la telefonata del medico che lo invitava a vaccinarsi, così è andato a farsi somministrazione la dose di vaccino nello studio del suo medico privato, a Londra.

Ma la Fox negli Stati Uniti esprime una linea che sembra diversa rispetto a quella del magnate, che ha pubblicamente ringraziato il personale sanitario lodando anche l’efficacia della campagna vaccinale. Negli scorsi giorni Tucker Carlson, in diretta su Fox, ha espresso alcune perplessità sulla validità del vaccino anti-Covid, invitando la popolazione alla prudenza, con una diffidenza piuttosto esplicita che stona con l’atteggiamento di Murdoch e il suo ringraziamento pubblico. Pochi giorni fa Carlson aveva aperto la sua trasmissione sottolineando il caso di un lavoratore che ha avuto una reazione avversa al vaccino e ha avvertito gli spettatori, invitandoli allo scetticismo, come ricorda la Reuters. “Anche se sei sei fortemente favorevole ai vaccini, e noi lo siamo, anche se sai quanti milioni di vite sono stati salvati negli ultimi 50 anni grazie ai vaccini, sembra un po’ troppo, sembra falso, perché lo è”, ha detto riferendosi alla campagna vaccinale.

Ma la polemica nei confronti di Murdoch non si ferma qui, perché negli ultimi giorni negli Stati Uniti si è molto discusso della vaccinazione dell’editore. Negli Usa, infatti, la vaccinazione è iniziata dagli operatori sanitari e ovviamente Murdoch non rientra in questa categoria ritenuta prioritaria per la vaccinazione. Ciò che però sfugge ai molti che hanno criticato Murdoch ritenendo che non potesse ancora vaccinarsi è che il magnate si è sottoposto alla somministrazione della dose in Gran Bretagna e non negli Stati. E a Londra Murdoch fa parte di una categoria, quella degli over 80, che rientra tra i primi vaccinati in assoluto. Motivo per cui è stato contattato dal medico per sottoporsi al vaccino. Alla fine Murdoch ha anche incoraggiato “tutti nel mondo a vaccinarsi non appena sarà possibile”.