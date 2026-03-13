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Muore in vacanza a Cipro ma quando la salma rientra in patria è senza cuore, la famiglia: “Vogliamo risposte”

L’assurda vicenda vede protagonista il 76enne britannico Michael Graley, deceduto mentre era in vacanza con la moglie a Cipro. La scoperta solo quando il coroner britannico ha esaminato il corpo ritrovandosi davanti all’assenza dell’organo.
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A cura di Antonio Palma
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Morto improvvisamente per un malore mentre era in vacanza all'estero, al rientro della salma in patria, la famiglia ha scoperto il corpo non aveva più il cuore. È l'assurda vicenda che vede protagonista il 76enne britannico Michael Graley, deceduto mentre era in vacanza con la moglie a Cipro la scorsa estate, e sulla quale ora la famiglia Chiede di avere finalmente delle risposte che finora non sono arrivate.

L'uomo si trovava nell'isola del Mediterraneo Orientale con la sua famiglia quando iniziò ad accusare crampi alle gambe e malesseri generali. Le sue condizioni poi erano peggiorate repentinamente fino a quando venne ritrovato privo di sensi nelle prime ore del 16 agosto scorso. Soccorso dai servizi di emergenza locali e trasportato in ospedale, venne dichiarato morto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso di Famagosta.

Una tragedia tanto improvvisa quanto terribile perché avvenuta in un momento di allegria mentre la famiglia era all'estero. I parenti dell'uomo avevano comunque subito avviato le pratiche per il rimpatrio della salma chiedendo espressamente alle autorità locali di non condurre nessun tipo di accertamento post mortem. Al ritorno in patria però la terribile scoperta: il corpo dell'uomo era stato inviato senza cuore.

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La scoperta da parte della famiglia solo quando il coroner britannico ha esaminato il corpo ritrovandosi davanti all'assenza dell'organo e ha chiamato i parenti. Per questo ora la famiglia chiede di avere risposte sui motivi dell'espianto del cuore. "Abbiamo bisogno di risposte e dobbiamo sapere cosa non andava nel cuore"  ha dichiarato la moglie del defunto al Manchester Evening.

Sul caso il coroner britannico ora ha aperto un'inchiesta per accertare sia le esatte cause di morte sia quanto accaduto successivamente. Secondo quanto riportato dai media ciprioti, la polizia locale ha dichiarato che un esame post mortem è stato comunque condotto nel Paese e che il cuore di Michael è stato inviato a un centro di ricerca per delle analisi ma non è chiaro perché il corpo sia stato restituito senza cuore.

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