Una mamma e un papà hanno visto la loro figlia di 18 anni lanciarsi in tandem col paracadute e morire, dopo che il volo è finito in tragedia. Arriva dalla Georgia la drammatica storia di Jeanna Triplicata e del suo istruttore 35enne Nick Esposito, morto insieme a lei. L’incidente è avvenuto domenica scorsa quando, stando a quanto si apprende, il paracadute principale della coppia non si è aperto. Entrambi sono stati dichiarati morti sulla scena. La diciottenne aveva deciso di lanciarsi col paracadute per festeggiare la fine del liceo: fare questa esperienza rientrava nella sua “lista dei desideri”, ovvero delle cose da fare prima di iniziare l’università questo autunno. Tra le altre cose, Jeanna aveva intenzione di fare un piercing al naso e un tatuaggio per ricordare suo nonno. Le autorità sono ora al lavoro per ricostruire le cause della doppia tragedia e stabilire perché il paracadute non si è aperto.

I genitori: "È stato il giorno peggiore della nostra vita. Non ci sembra vero" – Il papà della giovanissima vittima, Joey, ha detto di aver visto che qualcosa non andava col paracadute, che “girava sottosopra”. “Mia moglie si è rivolta a me e ha detto ‘spero che non sia Jeanna’”, le parole dell’uomo, che dopo poco ha ricevuto la drammatica notizia: “È stato il giorno peggiore della nostra vita. Non ci sembra vero. Ci mancherà ogni giorno per il resto della nostra vita”. Jeanna, secondo il racconto dei suoi cari, era una ragazza che non aveva mai dato nessun problema, molto legata alla sua nonna, e grande fan di Harry Styles e di Grey’s Anatomy: “Ci chiedeva sempre di guardarlo insieme”, ha ricordato il papà. La famiglia ha creato una pagina su Gofoundme per raccogliere fondi per i funerali. Anche la moglie dell’istruttore ha reso omaggio a suo marito: “Era un nuovo straordinario”.