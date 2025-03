Motoscafo con 16 persone si ribalta al largo di Bali per un’onda anomala: muore una turista australiana

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia in Indonesia. Una barca con a bordo 16 persone si è capovolta nelle acque agitate al largo dell'isola indonesiana di Bali: purtroppo le alte onde hanno provocato la morte di una donna, cittadina australiana, mentre un'altra persona è rimasta ferita. A dare la notizia è il quotidiano South China Morning Post riportando le parole del portavoce della polizia locale.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, l'imbarcazione, denominata "Sea Dragon 2" ed era diretta verso l'isola di Nusa Penida quando molto probabilmente a causa delle alte onde si sarebbe ribaltata. Tutto è successo nella mattinata del 21 marzo. La vittima era con un gruppo di turisti usciti in barca per ammirare il panorama subacqueo. Poi l'onda anomala ha fatto ribaltare l'imbarcazione e scaraventato la donna di 39 anni subito in acqua.

Gli 11 turisti della gita, tutti australiani, sono stati immediatamente soccorsi da un'imbarcazione nelle vicinanze. La 39enne è stata recuperata in poco tempo, ma purtroppo una volta arrivata in ospedale è morta. Ricoverato un altro passeggero: è ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. In un comunicato la polizia scrive: "Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento difficile". Ora sono in corso tutti gli accertamenti sulle condizioni di sicurezza dell'imbarcazione.