Mosca, oppositore di Putin condannato a 7 anni di carcere per aver criticato la guerra in Ucraina

A cura di Davide Falcioni

Alexei Gorinov – deputato del distretto municipale Krasnoselsky di Mosca ed oppositore di Putin – è stato condannato a sette anni di carcere con l'accusa di aver diffuso "notizie false" sull'esercito russo per il solo fatto di essersi schierato contro l'invasione dell'Ucraina ordinata dal capo del Cremlino: lo riporta Novaya Gazeta Europa dall'aula di tribunale.

A marzo in Russia è entrata in vigore una "legge bavaglio" che prevede fino a 15 anni di reclusione per la diffusione di informazioni sulle forze armate che dovessero essere ritenute "false" dalle autorità russe e Gorinov è il primo a subire una pesante condanna per aver semplicemente manifestato la sua contrarietà alla guerra. Non solo: l'uomo, esperto avvocato, ha parlato della morte dei bambini ucraini e si è rifiutato di chiamare il conflitto in Ucraina "operazione speciale", come da indicazione del Cremlino.

Secondo quanto emerso Gorinov ha commesso il reato quando – insieme a un'altra deputata dell'opposizione, Elena Kotenochkina – si è espresso contro la proposta del consiglio municipale Krasnoselsky di organizzare un concorso di disegno per bambini e un festival di ballo. In quell'occasione Gorinov ha detto che "i bambini stavano morendo" in Ucraina, di conseguenza non era opportuno che i loro coetanei russi continuassero le attività ludiche come se niente fosse. "Credo che tutti gli sforzi della società civile russa dovrebbero mirare solo a fermare la guerra e ritirare le truppe russe dal territorio dell'Ucraina", ha detto Gorinov durante la riunione di lavoro, che è stata registrata in video ed è disponibile su YouTube.

Le parole di Gorinov non sono piaciute ai solerti censori del regime di Putin che hanno colto la palla al balzo per applicare le nuove leggi sulla cosiddetta "disinformazione". Le associazioni per i diritti umani temono che quella all'avvocato sia il primo di una serie di sentenze contro figure che si oppongono alla guerra. Almeno altre 50 persone infatti rischiano pene detentive o multe salate per "la diffusione consapevole di false informazioni" sui militari, mentre circa 2.000 persone hanno ricevuto sanzioni minori per aver criticato la guerra. Durante tutte le udienze del processo, Gorinov ha continuato a manifestare la sua ferma opposizione all'invasione russa dell'Ucraina. Durante la sua condanna di questa mattina, ha tenuto un cartello con la scritta "Hai ancora bisogno di questa guerra?" mentre era nella cella di vetro destinata agli imputati.

In una dichiarazione ha poi aggiunto: "La guerra, qualunque sia il suo sinonimo, è la cosa più sporca, vile e indegna che possa fare un uomo. Pensavo che la Russia avesse finito le guerre nel 20° secolo. Tuttavia, il nostro presente è Bucha, Irpin e Hostomel". Tutte città ucraina in cui i russi si sono macchiati di stragi di civili.