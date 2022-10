Mosca annuncia la conquista di Gorobyeyka: è la prima avanzata a Kharkiv da settembre Mosca ha annunciato la conquista del villaggio di Gorobyeyka. Si tratta del primo avanzamento dell’esercito russo nella regione di Kharkiv da settembre. Spunta l’ipotesi di un accordo con l’Iran.

A cura di Gabriella Mazzeo

Mosca ha annunciato di aver ripreso il controllo del villaggio di Gorobyeyka, nella regione nord-ordientale ucraina di Kharkiv. A renderlo roto, il ministero della Difesa di Mosca, che ha diffuso un filmato nel quale si vedono una serie di attacchi verso la regione. Si tratterebbe della prima riconquista territoriale delle truppe russe da settembre dopo la controffensiva effettuata dall'Ucraina in questa provincia.

Solo un mese fa, infatti, le truppe di Kiev festeggiavano la liberazione della regione di Kharkiv. Orgoglioso dei progressi fatti, il presidente ucraino Zelensky aveva fatto sapere che l'esercito aveva riconquistato oltre 3.000 kmq durante una controffensiva serrata e dall'esito incredibile. Ad aiutare i militari di Kiev, i sistemi di difesa e le armi fornite dall'Occidente.

Un dettaglio non da poco conto, considerate la scarsità di munizioni militari alla quale la Russia è andata incontro e la stanchezza dell'esercito di Mosca. Putin potrebbe aver deciso di rovesciare gli esiti della guerra con un accordo con l'Iran per la fornitura di missili via terra e droni kamikaze da impiegare in Ucraina per attacchi coordinati e devastanti a infrastrutture civili e militari.

Il Pentagono non ha confermato l'esistenza di un accordo tra Iran e Russia. "Non possiamo affermare che sia vero" ha solo dichiarato il portavoce Patrick Ryder commentando la notizia diffusa dall'agenzia di stampa Reuters. Secondo l'organo di informazione, il patto sarebbe stato firmato lo scorso 6 ottobre, in occasione della visita a Mosca di due rappresentanti dei Guardiani della Rivoluzione e di un membro del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale di Teheran.

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha comunque assicurato che nei prossimi giorni l'Alleanza fornirà a Kiev dei sistemi di difesa contro i droni kamikaze usati da Mosca negli ultimi attacchi. Kiev ha lanciato un appello anche a Israele, chiedendo nuovi sistemi di difesa aerea. "Se Israele vuole davvero contrastare le azioni distruttive dell'Iran, allora è arrivato il momento di schierarsi apertamente" ha dichiarato a tal proposito il ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba.