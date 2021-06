È morto Ziona Chana l'uomo considerato a capo della famiglia più grande del mondo. Il 76enne si è spento circondato dalle sue 39 mogli e dai 94 figli nello stato indiano del Mizoram. La notizia è stata confermata dal primo ministro del Mizoram, Zoramthanga, che ha espresso le sue condoglianze su Twitter per la scomparsa dell'uomo. Ritenuto il capo della famiglia più numerosa del mondo, Ziona Chana aveva raggiunto il singolare record grazie alla setta religiosa fondata dal nonno e di cui era capo e che pratica la poligamia maschile. Il 76enne soffriva già da tempo di diabete e ipertensione ma le sue condizioni di salute sono peggiorante nell'ultimo anno con l'avanzare dell'età.

Ziona Chana è morto domenica dopo essere stato portato d'urgenza in un ospedale della zona a causa dell'aggravarsi della malattia che lo aveva colpito mentre era assistito dai familiari nella loro casa tra le colline del villaggio di Baktwang. I medici non hanno potuto fare niente per lui ed è stato dichiarato morto poco dopo il suo arrivo. Da giorni pare non riuscisse più nemmeno a mangiare e si era indebolito molto. I medici che si erano recati nel suo villaggio, a circa 100 km da Aizawl, avevano consigliato alla sua famiglia di trasferirlo in ospedale al più presto ma non è servito a nulla.

È difficile dire se Chana fosse davvero ilcapo della famiglia più numerosa del mondo visto che ci sono altri che rivendicano il titolo ed è altrettanto difficile stimare le dimensioni esatte della famiglia tra nipoti e pronipoti ma, come ha confermato lo stesso governatore dello stato, "Il suo villaggio è diventato una delle principali attrazioni turistiche dello Stato a causa della sua famiglia". Dai più recenti rapporti si parla di un nucleo famigliare composto da almeno 180 persone che vivono tutte nello stesso villaggio. La maggior parte di loro condivide una enorme casa di quattro piani chiamata "Chuuar Than Run" con 100 stanze che è una delle principali attrazioni turistiche dello stato, con persone provenienti da tutto il mondo , ma anche il centro della setta che ha anche altri seguaci che vivono intorno.