Morto Connor Murphy, l’influencer e bodybuilder annegato nel lago: “Ha nuotato fino a crollare”

Il 32enne statunitense, influencer del settore fitness che vantava 2,6 milioni di follower sui social, è morto in Thailandia dopo aver iniziato a comportarsi in maniera molto strana prima di tuffarsi nel laghetto dove è annegato.

L'influencer e bodybuilder statunitense Connor Murphy è morto annegato nelle scorse ore in Thailandia dopo essersi tuffato in un laghetto a Bang Phli dove è stato visto nuotare fino allo sfinimento. Secondo quanto riportano i media locali citando fonti di polizia, l'influencer, che vantava 2,6 milioni di follower sui social tra Instagram e YouTube, avrebbe iniziato a comportarsi in maniera strana nel pomeriggio di ieri martedì 7 luglio, facendo scattare una segnalazione alle forze dell'ordine.

Il trentaduenne avrebbe iniziato a comportarsi in modo strano al ritorno in un lussuoso complesso residenziale della cittadina thailandese dove da alcuni mesi aveva preso in affitto una sfarzosa villa. Secondo quanto ricostruito dalla guardia di sicurezza del villaggio, avrebbe tentato di farsi dare un passaggio da un'auto promettendo anche un compenso ma al rifiuto dell'automobilista di farlo salire per il suo presunto comportamento, avrebbe innescato comportamenti ancora più anomali con urla e gesti inconsulti che hanno spinto i presenti a chiamare la polizia.

Alla vista degli agenti, però, il 32enne sarebbe scappato a piedi all'interno del villaggio gettandosi poi nel laghetto della struttura dove avrebbe iniziato a notare fino allo sfinimento. Secondo un video registrato da un'impiegata del villaggio e che viene esaminato dalla polizia, Connor Murphy sarebbe morto annegato a qualche decina di metri dalla riva davanti agli occhi increduli dei presenti che non hanno potuto fare nulla per soccorrerlo. Per recuperare il corpo è stato necessario far intervenire un gruppo di sommozzatori.

Dopo il decesso, degli investigatori hanno perquisito la casa dell'uomo trovando le pareti completamente ricoperte di schizzi di vernice mentre nel suo veicolo vi erano due siringhe inutilizzate e delle pillole bianche che saranno analizzate. La fidanzata di Connor ha affermato che non aveva mai mostrato problemi o comportamenti insoliti e ha detto di non averlo mai visto fare uso di droghe. Sarà ora l'autopsia a chiarire i motivi del comportamento dell'uomo.