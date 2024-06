Morto a 53 anni Christophe Deloire: dal 2012 era segretario generale di Reporter Senza Frontiere

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Christophe Deloire, giornalista e segretario generale di Reporter Senza Frontiere dal 2012, è morto oggi, sabato 8 giugno, all'età di 53 anni. A dare la notizia è stata l'organizzazione che il 53enne guidava, nota per le sue attività di monitoraggio sulla libertà di stampa nel mondo.

Il 53enne è deceduto “dopo la scoperta tardiva di un tumore al cervello”, secondo quanto riporta il quotidiano Le Monde. "Il team del segretariato internazionale di Reporter Senza Frontiere, i suoi uffici, le sue sezioni e i suoi consigli di amministrazione hanno l'immenso dolore di annunciare la morte di Christophe Deloire, segretario generale di Reporter Senza Frontiere Internazionale e direttore generale di Reporter Senza Frontiere, a seguito un cancro devastante", si legge nel comunicato diffuso da RSF.

"Christophe Deloire ricopriva la carica dal 2012 e per dodici anni aveva trasformato l'associazione, segnata da una rinnovata crescita e impatto, in un campione mondiale della difesa del giornalismo. Presidente fondatore del Forum sull'Informazione e la Democrazia dal 2018 e nominato delegato generale degli Stati Generali dell'Informazione nel 2023, è stato un instancabile difensore, in tutti i continenti, della libertà, dell'indipendenza e del pluralismo del giornalismo, in un contesto di caos informativo . Il giornalismo è stata la battaglia della sua vita, che ha combattuto con incrollabile convinzione", prosegue ancora la nota.

Reporter Senza Frontiere ha inviato le sue più sincere condoglianze alla moglie Perrine, al figlio Nathan, ai suoi genitori e a tutti i suoi cari. Pierre Haski, presidente del consiglio di amministrazione di RSF, ha commentato così la scomparsa del 53enne: “Christophe Deloire ha guidato l'organizzazione in un momento cruciale per il diritto all'informazione. Il suo contributo alla difesa di questo diritto fondamentale è stato considerevole. Il Consiglio di Amministrazione condivide il dolore di chi gli è vicino".

Dal 2008 al 2012 Deloire aveva diretto una delle più importanti scuole di giornalismo francesi, la CFJ, mentre dal 1998 al 2007 era stato giornalista d'inchiesta per le sezioni Politica e Società del settimanale Le Point. Aveva lavorato anche per la televisione (ARTE e TF1), realizzando documentari, editando diversi autori e pubblicato bestseller.