Morta nel letto contenitore: il fratello 16enne era rimasto ucciso in un incidente in motorino 13 anni fa Helen Havey, la 39enne britannica morta soffocata nel letto contenitore, aveva perso il fratello Luke in un tragico incidente vicino casa, nella Contea di Durham nel 2011. Il loro papà: "Non ci sono parole per descrivere quello che è successo"

A cura di Biagio Chiariello

Helen Havey e il fratello Luke

Il padre di Helen Davey, la 39enne britannica vittima di un tragico incidente domestico, ha perso anche il figlio 16enne in un schianto mortale in motorino. A riportarlo è il Daily Mail. Robert Casson, 66 anni, ha detto agli amici che "non ci sono parole per descrivere" la recente morte della figlia e quella di Luke, scomparso 13 anni prima quando aveva appena 16 anni. Helen è rimasta soffocata da un letto contenitore nella sua casa di Durham, nel nord-est dell'Inghilterra.

Il fratello di Helen ha subito una lesione cerebrale dopo essersi schiantato con il suo motorino contro un palo del telegrafo vicino a casa sua, nel villaggio di Hutton Henry, nella Contea di Durham, nel maggio 2011. Fratello e sorella sono stati sepolti uno accanto all'altro nel cimitero di Station Town. "Abbiamo i cuori spezzati mentre seppelliamo i nostri due amati figli", ha detto il signor Casson in occasione del funerale di Helen, avvenuto lo scorso giugno.

"Helen aveva solo 39 anni ed è morta il 6 giugno 2024. Luke ne aveva 16 ed è morto il 21 maggio 2011. Abbiamo perso entrambi in tragici incidenti e ci mancheranno per tutta la vita. Il nostro amore e la nostra gratitudine vanno a tutti coloro che ci sono stati vicini con messaggi, biglietti e fiori. Non ci sono parole per descriverlo."

Nei giorni scorsi è stato rivelato che Helen sarebbe rimasta intrappolata quando uno dei pistoni a gas del suo letto contenitore ha ceduto, causando il crollo della pesante struttura. A fare la scioccante scoperta è stata la figlia 19enne, Elizabeth. "Sono salita di sopra, la porta della camera da letto di mia madre era spalancata e l'ho vista sdraiata sulla schiena con la testa sotto il letto", ha ricordato di fronte alla corte del coroner di Crook.

"Le sue gambe erano piegate come se stesse cercando di alzarsi. Ho lasciato cadere tutto ciò che tenevo e ho cercato di sollevare la parte superiore del letto dalla sua testa. Era così pesante da sollevare, ma ho cercato di tirarla fuori. Sono riuscita a sollevarlo abbastanza da usare il piede per sostenerlo. Ho notato che aveva il viso bluastro e un'evidente ammaccatura sul collo causata dalla struttura. Sono riuscita a tirarla fuori. Ho temuto che fosse morta perché non respirava. Ho iniziato la manovra di rianimazione, ma ho notato che non respirava."

Il medico legale ha concluso che la morte di Helen, per asfissia posizionale, è stata un incidente. Tuttavia, ha scritto al governo per manifestare la propria preoccupazione, affinché si prendano provvedimenti per evitare che tragedie simili si ripetano in futuro.