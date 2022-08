Morso da una falsa vedova nera mentre è in campeggio: le terribili conseguenze La disavventura in campeggio di Adam Roberts, 37enne inglese. L’uomo era coi figli a Mablethorpe, in Regno Unito, quando è stato morso dal velenosissimo ragno.

A cura di Biagio Chiariello

Un padre di due figli ha raccontato di aver quasi perso il dito dopo essere stato morso da una falsa vedova nera, uno tra i ragni più velenosi al mondo. Adam Roberts si trovava in un campeggio quando è avvenuto l'incidente.

Il 37enne inglese si è svegliato e ha scoperto che l'anulare della sua mano sinistra era così gonfio da non riuscire neanche a togliersi la fede nuziale. Ha cercato di ignorare il dolore ed è tornato a casa a Poole, nel Dorset, solo per il scoprire che gonfiore si era diffuso fino al gomito.

È stato portato in ospedale dove i medici gli hanno detto che era stato morso da una falsa vedova nera, un parente stretto della mortale vedova nera. Il suo dito era così gravemente infettato dal veleno tossico che gli è stato detto che c'era una probabilità del 90% che avrebbe dovuto amputarglielo.

I chirurghi hanno però preferito aspettare quattro ore, così da drenare il pus e tagliare la carne morta. Il 37enne ha trascorso cinque giorni in ospedale prima di essere dimesso. Saranno necessarie 6 settimane per guarire e avrà bisogno di due mesi di fisioterapia per riuscire a muovere la mano. Ma i medici sono stati chiari: rischia di perdere la sensibilità di quel dito per sempre.

L'uomo era in vacanza con la sua famiglia in un campeggio a Mablethorpe quando è avvenuto l'incidente. "Sono solo felice che sia successo a me e non a uno dei miei bambini. Mio figlio di sette anni ha ora una grande paura dei ragni, quindi abbiamo cercato di spiegare che quanto successo è estremamente raro" ha spiegato Adam.