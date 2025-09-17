Molesta più di 60 pazienti con la scusa di controlli al seno: a processo un medico di base di Nantes

Dagli anni ’90 fino ad oggi, il medico accusato di aggressione sessuale avrebbe molestato pazienti di tutte le età. La scusa era quella di eseguire uno screening per il tumore al seno. La prima udienza è fissata per il 10 dicembre.

Per quasi 30 anni, un medico di base avrebbe molestato sessualmente decine di pazienti. Per questo, il 16 settembre la Procura di Nantes ha disposto una misura cautelare nei suoi confronti e l'ha sospeso dall'esercizio della professione. L'uomo è accusato di aggressioni sessuali aggravate.

L'indagine a suo carico è iniziata nel settembre 2024. Al tempo, secondo la ricostruzione, il fidanzato di una paziente ventenne aveva picchiato il medico recandosi nel suo studio, perché la ragazza gli aveva raccontato di essere stata palpata più volte al seno dal dottore, nonostante non fosse necessario. L'aggressore era stato condannato, ma gli inquirenti avevano deciso di indagare anche sul medico, perché insospettiti dalla situazione.

Dall'inchiesta sono emersi anni e anni di molestie, con una modalità sempre uguale. Fingendo di eseguire uno screening per il tumore al seno, il medico in questione palpava in maniera molesta le pazienti. Alcune di loro avevano meno di 25 anni e dunque, di regola, non avrebbero dovuto affrontare un controllo del genere perché quella fascia di età non è considerata a rischio per questo tipo di tumore. Una fonte ha riferito alla stampa locale che l'uomo era "ossessionato dal tumore al seno".

La gendarmeria di Nantes ha individuato ben 65 vittime, tra cui minorenni così come ultracinquantenni. Le molestie contestate risalirebbero addirittura agli anni '90. Mentre era in custodia cautelare, il medico ha negato tutto. Ma secondo gli esperti consultati dagli inquirenti, le sue pratiche non rispettavano assolutamente le linee guida.

Il medico si trova ora in attesa di processo. La prima udienza si svolgerà il 10 dicembre. Intanto, all'uomo è stato vietato di esercitare la professione medica e anche di entrare in contatto con le sue vittime.