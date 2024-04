video suggerito

Modella muore dopo intervento di chirurgia estetica per rimuovere nodulo al labbro: aveva 23 anni La modella venezuelana Wilevis Brito è morta a 23 anni dopo aver subito un intervento chirurgico maxillo-facciale subito a Caracas. Molto nota su Instagram, nel 2023 aveva vinto la fascia “Regina dello Sport ” al concorso Miss Venezuela. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Wilevis Brito, 23 anni, molto conosciuta grazie alla sua partecipazione a diversi concorsi di bellezza, è morta dopo subito un intervento chirurgico maxillo-facciale. Un'operazione chirurgica che ha deciso di affrontare per risolvere alcuni problemi di salute; durante l'intervento però sono sorte alcune complicazioni culminate nel tragico evento. I fatti sono avvenuti a Caracas, dove viveva la modella, dopo il suo arrivo dall'Argentina. Per il momento non si conoscono ulteriori dettagli su quanto accaduto.

La 23enne aveva deciso di andare sotto i ferri per sistemare l'articolazione di mandibola e mascella insieme ma anche per rimuovere un nodulo al labbro superiore. Sembrava essere andato tutto bene, ma la situazione è precipitata e lo scorso 8 aprile è morta.

Sarebbero sorte complicazioni legate al sistema respiratorio e cardiaco, come ha raccontato un’amica della modella 24enne: “Nessuno immagina che una persona giovane, piena di vita e così felice, possa finire in questo modo. L’intervento sembrava essere andato bene”.

Leggi anche Interventi di botox in cambio di sesso con la modella di OnlyFans, nei guai medico noto in tv

Wilevis era stata premiata per la sua bellezza con la fascia "Regina dello Sport " al concorso Miss Venezuela nel 2023. Ma era noto anche come giornalista e presentatrice in programmi televisivi come America Tucuman o A24. In passato aveva fatto notizia per aver denunciato di aver subito violenza di genere. Era molto attiva sui social: su Instagram era seguita da 12.800 followers.

La Brito non è la prima modella del Venezuela a perdere la vita negli ultimi tempi: nell'estate del 2023 Ariana Viera, di 26 anni, è deceduta mentre era alla guida, forse a seguito di un colpo di sonno, dopo essersi schianta contro un semirimorchio mentre raggiungeva Orlando, città del Florida