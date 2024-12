Mistero sulla nave da crociera, all’arrivo in porto manca un passeggero: “Sparito durante la navigazione”

video suggerito

La nave da crociera Ruby Princess

È mistero a bordo della nave da crociera Ruby Princess dove uno dei passeggeri è sparito improvvisamente durante la navigazione senza che nessuno se ne accorgesse. La grande nave, che può ospitare fino a 4mila persone, era salpata il 27 novembre scorso per un viaggio di cinque giorni attorno al Messico. Una crociera come tante senza particolari problemi che però si è trasformata in un giallo all’arrivo a San Francisco nelle prime ore della mattinata di lunedì 2 dicembre, intorno alle 6:50.

Solo quando la nave è attraccata e gli ospiti sono stati invitati a scendere, infatti, l’equipaggio ha scoperto che uno dei passeggeri mancava all’appello. Si tratta di un turista statunitense di 72 anni che viaggiava da solo. L’uomo è stato cercato a bordo a lungo ma senza esito. Nessuno aveva denunciato la sua scomparsa e quindi l’allarme è scattato solo all’arrivo.

Una volta scoperta l’assenza, sono state informate le autorità locali che hanno avviato le indagini del caso. Sulla scomparsa indaga la US Customs and Border Protection i cui agenti hanno perquisito la nave e hanno esaminato i filmati di sorveglianza. La scomparsa al momento è trattata come un incidente in mare. Per la compagnia, l'uomo sarebbe caduto durante l'ultimo viaggio verso San Francisco.

"La Princess Cruises è addolorata nel riferire che si ritiene che un uomo americano di 72 anni sia caduto in mare prima dell'arrivo della Ruby Princess a San Francisco", si legge in una nota della compagnia di navigazione. Nella sua dichiarazione, la Princess Cruises ha affermato di aver "escluso altre possibilità" ed esprime “le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici dell'ospite che viaggiava da solo".

Dopo una ispezione a bordo da parte degli agenti, la stessa nave ha avuto il via libera alla partenza per una nuova crociera. Ruby Princess è partita in ritardo lunedì sera per un viaggio di 16 giorni alle Hawaii.

La Guardia costiera degli Stati Uniti intanto ha inviato un aereo di soccorso per cercare la persona scomparsa in mare ma senz esito finora. La zona purtroppo è molto ampia e difficilmente si potrà individuare qualcosa. "Le informazioni che abbiamo per partire rendono il tutto un po' più difficile. Cercare in un'ampia area dell'oceano richiede molto tempo e molte risorse” hanno confermato le autorità statunitensi.