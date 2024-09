Minibus esce di strada e si ribalta in Tunisia: 11 turisti italiani feriti, nessuno in gravi condizioni A causa del manto stradale reso scivoloso dalle forti piogge, un minibus turistico con a bordo 13 persone si è ribaltato al chilometro 60 della strada che collega Bouficha a Sousse, in Tunisia. Undici turisti italiani sono rimasti coinvolti nell’incidente. Fortunatamente non ci sono vittime e nessuno ha riportato lesioni gravi. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

Le immagini del minibus ribaltato in Tunisia

A causa del manto stradale reso scivoloso dalle forti piogge, un minibus turistico con a bordo 13 persone è uscito fuori strada e si è ribaltato al chilometro 60 della strada nazionale che collega Bouficha a Sousse.

Undici turisti italiani sono rimasti coinvolti nell'incidente avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 23 settembre, in Tunisia. Fortunatamente non ci sono vittime e nessuno ha riportato lesioni gravi.

A dare la notizia alla radio locale Express Fm è stato il portavoce della Protezione civile di Tunisi, Moez Triaa, assicurando che nell'incidente non ci sarebbero vittime. Il sinistro ha causato solamente feriti non gravi e gli stessi sono stati trasferiti negli ospedali di Hammamet, Sousse e Bouficha per le cure necessarie.

L'ambasciata d'Italia a Tunisi, secondo quanto si apprende, si è subito prodigata per assistere i connazionali rimasti coinvolti nell'incidente. In un video diffuso sui social si vede il bus ribaltato sul lato della strada. Nelle immagini pubblicate in rete si notano anche le condizioni meteo proibitive.

Il governatorato di Sousse infatti è stato colpito in mattinata da forti piogge e temporali, che hanno provocato un innalzamento del livello delle acque nelle zone di Khezama, Hammam Sousse e Sahloul, secondo quanto hanno riportato i quotidiani locali.

Diverse squadre della Protezione Civile tunisina sono intervenute in alcune zone residenziali per risucchiare l'acqua piovana, come ha riferito il direttore regionale, il colonnello Hatem Boubaker.

Il colonnello ha sottolineato anche che i membri del Comitato regionale per la lotta alle catastrofi e l'organizzazione dei soccorsi hanno adottato misure preventive, dalla fine della settimana scorsa, in conformità con le istruzioni del governatore, che consistevano nel pulire fogne e corsi d'acqua nelle zone sensibili della città.