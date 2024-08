Mike Lynch morto nella Bayesian, ora gli eredi potrebbero dover risarcire per 3 miliardi Hewlett Packrad

video suggerito

Hannah Lynch e il padre Mike.

Dopo il naufragio del veliero Bayesian avvenuto a Porticello, nei pressi di Palermo, gli eredi del magnate dell'informatica britannico Mike Lynch potrebbero presto essere costretti a risarcire per 3 miliardi di sterline il colosso americano Hewlett Packrad Enterprise per l'acquisto nel 2011 della multinazionale Autonomy fondata dal "Bill Gates inglese" ora deceduto. Lynch aveva perso nel 2022 il processo civile per frode presso l'Alta Corte di Londra con riferimento ai conti gonfiati per aumentare il valore della sua azienda.

Contro ogni pronostico, il magnate aveva vinto invece il processo negli Usa. Ora però il giudice inglese è chiamato a pronunciarsi sull'ammontare dei danni per Hewlett Packard entro la fine dell'anno. Secondo alcuni legali sentiti dal Daily Telegraph, il colosso americano potrebbe chiedere il risarcimento agli eredi di Lynch, che a loro volta potranno rifarsi al tribunale di Londra.

Mike Lynch

La battaglia legale di Lynch con Hewlett-Packard era stata lunga: era durata 13 anni dopo che nel 2011 aveva venduto la sua azienda per 11,1 miliardi di dollari. L'anno dopo, Hp aveva fatto causa per i conti gonfiati dell'azienda: secondo quanto denunciato, quei numeri falsati erano stati un modo di spingere la società Usa ad acquistarla con l'inganno. Hewlett-Packard aveva vino la causa all'Alta corte di Londra, ma sul fronte penale Lynch ha poi vinto a San Francisco.

Dopo il verdetto dell'Alta corte londinese, il magnate inglese era stato perfino estradato negli Stati Uniti per affrontare il processo con 15 capi d'imputazione. L'assoluzione è stata quasi un miracolo per Lynch che per festeggiare aveva deciso di portare avvocati, amici e dipendenti sulla Bayesian poi affondata.

Primo soccorso alla Bayesian

Nonostante il verdetto statunitense, il processo può fornire alla Hp spunti per risarcimenti che restano in piedi ed esigibili e che riguardano ora gli eredi di Lynch. Autonomy non è stato l'unico successo commerciale di Lynch: l'uomo era anche diventato un investitore fondatore di Darktrace, azienda leader a livello mondiale nella sicurezza informatica. Nel 2012, l'uomo aveva fondato anche Invoke Capital per creare, investire e sostenere aziende tecnologiche leader a livello mondiale in Europa.

Gli amici del defunto imprenditore, tra cui il parlamentare conservatore David Davis, hanno chiesto alla Hewlett-Packard di abbandonare la sua richiesta miliardaria.