Miami, trovati due cadaveri nella villa in cui 24 anni fa fu ucciso Gianni Versace Sono stati trovati 2 cadaveri all’interno di una suite di Casa Casuarina, la villa nella quale viveva Gianni Versace a Miami. Qui fu ucciso all’età di 50 anni dal serial killer Andrew Cunanan il 15 luglio del 1997. Secondo le prime indiscrezioni, l’omicidio potrebbe essere collegato al 24esimo anniversario della morte dello stilista.

A cura di Gabriella Mazzeo

A distanza di 24 anni dall'omicidio dello stilista Gianni Versace, freddato nella sua casa dai colpi di pistola esplosi dal serial killer Andrew Cunanan il 15 luglio del 1997, un nuovo mistero avvolge la villa di Miami Beach nella quale viveva. All'interno di Casa Casuarina, oggi divenuta un lussuoso boutique hotel, sono stati trovati due cadaveri. A fare la tragica scoperta, alcuni addetti alle pulizie che hanno subito chiamato le forze dell'ordine. I due corpi sono stati ritrovati intorno alle 13.30, quando lo staff dell'albergo è entrato nella suite per effettuare le pulizie di rito. Le indagini sono ancora in corso: le due vittime non sono ancora state identificate. Secondo le prime indiscrezioni della polizia di Miami, si tratterebbe di due uomini di età adulta. Ancora nulla si sa sulle cause della loro morte. I due sarebbero stati trovati uno poco lontano dall'altro, all'interno della stessa stanza d'albergo.

Il personale della struttura è stato interrogato per primo. Nulla ancora è noto sugli elementi che gli agenti della polizia americana hanno a disposizione. Si sospetta che i due omicidi possano essere collegati alla morte dello stilista avvenuta 24 anni fa. Si indaga, quindi, anche sulla pista riguardante un mitomane.

L'omicidio di Gianni Versace

Il 15 luglio del 1997 moriva lo stilista, ucciso nella sua abitazione dal serial killer Andrew Cunanan. Versace stava tornando a casa dal News Cafe, situato a pochi isolati di distanza dalla sua villa di Ocean Drive. Una volta rientrato nella residenza ha fatto per salire le scale, ma è stato ucciso con un colpo alla testa. Cunanan, sospettato di aver ucciso altre quattro persone, si tolse la vita poco tempo dopo l'omicidio di Versace. Casa Casuarina fu costruita nel 1930 e fu poi acquistata dalla famiglia Versace nel 1992. Dal 2015 è diventata un boutique hotel di lusso.