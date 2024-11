video suggerito

Medico travestito da infermiere avvelena compagno della madre con finto vaccino Covid: condannato a 31 anni Né la madre né il compagno hanno riconosciuto il medico inglese. Alla vittima designata aveva detto di dovergli somministrare un richiamo di vaccino anti-Covid-19 ma in realtà gli ha somministrato una tossina mangiacarne. L'uomo è sopravvissuto dopo essere stato in terapia intensiva per diverse settimane e aver subito l'amputazione di una parte del braccio.

A cura di Antonio Palma

Condanna a 31 anni e cinque mesi di carcere, è questa la sentenza emessa oggi dal Tribunale di Newcastle per Thomas Kwan, il medico di 53 anni che si travestì da infermiere per avvelenare il compagno della madre con un finto vaccino anti Covid. "È stato un piano audace per uccidere un uomo alla luce del sole" ha dichiarato il giudice, sottolineando come l'imputato fosse ossessionato dall'eredità della madre fino ad arrivare a uccidere.

"Eri sicuramente ossessionato dai soldi e, più in particolare, dai soldi che pensavi fossero tuoi di diritto" ha aggiunto il giudice, condannando il 53enne per il tentato omicidio di Patrick O'Hara, 72 anni. Il giudice ha detto che Kwan era arrabbiato per aver ricevuto una quota minore della sua eredità quando suo padre è morto. Aveva un rapporto teso con sua madre e quando ha scoperto che la donna, nel suo testamento, aveva disposto che O'Hara poteva rimanere nella sua casa se fosse morta prima di lui, è passato all'azione.

Come ricostruito dal processo, il medico aveva inviato alla vittima lettere apparentemente provenienti dal Servizio Sanitario Nazionale, in cui affermava che l'uomo aveva diritto a una visita domiciliare da parte di un infermiere. Il 22 gennaio scorso quindi si è travestito da infermiere con tanto di parrucca, baffi e pizzetto finti, ha occultato il volto con occhiali e maschera e si è presentato a casa della vittima.

Né la madre di Kwan né O'Hara hanno riconosciuto il medico. All’uomo aveva detto di dovergli somministrare un richiamo della dose di vaccino anti-Covid-19 ma in realtà gli ha somministrato una tossina mangiacarne che gli ha causato uno shock tossico e una grave forma di infezione che ha portato a una necrosi dei tessuti. Ricoverato in ospedale per fascite necrotizzante, il 72enne è sopravvissuto solo grazie a cure immediate perché aveva chiesto aiuto immediatamente dopo aver avvertito un intenso dolore al braccio.

"Ricordo che, quando quell'ago è entrato nel mio braccio, ho sentito un dolore immediato e lancinante. Non avevo mai provato niente di così doloroso prima. Ho pensato subito che qualcosa fosse andato storto" ha raccontato la vittima. O'Hara è sopravvissuto dopo essere stato in terapia intensiva per diverse settimane e aver subito l'amputazione di una parte del braccio per impedire alla fascite necrotizzante di diffondersi. Per lui un lungo calvario che va avanti anche oggi con un grave disturbo da stress post-traumatico che lo ha portato anche a lasciarsi con la madre di Kwan.

Secondo la polizia, l'imputato aveva una morbosa ossessione per i veleni e per uccidere il 72enne ha utilizzato iodometano, una sostanza presente in pesticidi che pensava sarebbe stata difficile da rilevare per i medici. La polizia ha trovato in casa anche arsenico, mercurio liquido e semi di ricino, che possono essere usati per produrre ricina, oltre a istruzioni su come produrre veleni sul suo computer.

"La tua non è avidità generata da una carenza, non è un'avidità generata dalla necessità", ha affermato il giudice rivolto all'imputato, concludendo: "È un'avidità generata, puramente e semplicemente, dalla sete di denaro".