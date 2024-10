video suggerito

Medico si traveste e con la scusa del vaccino Covid somministra tossina mangiacarne al compagno della madre Il medico inglese ha inviato una finta lettera del Servizio Sanitario nazionale alla vittima e si è travestito da infermiere con baffi e capelli finti. Con la scusa del richiamo del vaccino anticovid, ha iniettato una tossina al compagno della madre defunta causandogli danni permanenti come l’asportazione di alcune parti del braccio. Per gli inquirenti voleva ucciderlo e avere l’eredità. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un medico di base inglese ha finto di dover vaccinare il compagno della madre inviandogli una falsa comunicazione per un presunto richiamo del vaccino anticovid ma, dopo essersi travestito da infermiere con baffi e capelli finti, gli ha iniettato una tossina mangiacarne che gli ha provocato danni permanenti come l'asportazione di alcune parti del braccio. Per l’assurda aggressione, avvenuta nel gennaio scorso, ora il 53enne Thomas Kwan si è dichiarato colpevole di tentato omicidio.

I fatti risalgono al 22 gennaio scorso quando, secondo i pubblici ministeri britannici, l’uomo avrebbe fatto di tutto per travestirsi e preparare l'attacco contro il compagno della madre defunta per vendicarsi dopo una disputa sull’eredità. Il 71enne infatti aveva ereditato la casa della donna dopo che l’anziana aveva fatto testamento lasciando l'abitazione di Newcastle al suo compagno col quale era insieme da 20 anni.

Secondo il testamento, la proprietà sarebbe passata ai figli solo in caso di morte dell’uomo e così il medico avrebbe deciso di agire per entrare subito in possesso del bene. Per gli inquirenti, il dottore era "ossessionato" dal denaro e dalla sua eredità, per cui aveva elaborato un piano "intricato" per eliminare "l'ostacolo".

Come ricostruito dal processo a suo carico, il medico aveva inviato alla vittima lettere apparentemente provenienti dal Servizio Sanitario Nazionale, in cui affermava che aveva diritto a una visita domiciliare da parte di un infermiere. Poi si è travestito con baffi, pizzetto, capelli finti, mascherina e occhiali e si è presentato al domicilio del 71enne.

All’uomo aveva detto di dovergli somministrare un richiamo della dose di vaccino anti-Covid-19 ma in realtà gli ha somministrato una tossina che gli ha causato uno shock tossico definito anche "malattia carnivora", una grave forma di infezione che genera una necrosi dei tessuti.

Secondo quanto appreso dalla corte, il 71enne ha avvertito subito un "dolore terribile" non appena è stata praticata l'iniezione ma il finto infermiere si è subito dileguato e l’uomo ha dovuto chiamare un’ambulanza. Ricoverato in ospedale per fascite necrotizzante, ha dovuto subire l'asportazione di alcune parti del braccio.

Il medico non ha mai rivelato cosa avesse iniettato alla sua vittima ma le perquisizioni in casa sua hanno portato alla luce numerose sostanze chimiche e tossine, nonché libri e manuali sulla preparazione e l'uso di veleni. Per gli inquirenti, Kwan si era recato a Newcastle la notte prima dell'attacco dopo aver montato targhe false sulla sua auto e aver prenotato un hotel utilizzando un nome falso.

Non solo, il medico aveva anche ideato un piano di riserva e aveva creato una lettera di un falso ente di beneficenza che offriva alla vittima pasti e bevande gratuite che probabilmente avrebbe avvelenato. Secondo il procuratore, si è trattato di un piano "audace e ancora più strano di un film".