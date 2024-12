Mayotte devastata dal ciclone Chido: dispersi 200 volontari della Croce Rossa, via al coprifuoco

video suggerito

Il territorio di Oltremare francese di Mayotte è stato esso in ginocchio nei giorni scorsi dal ciclone tropicale Chido che ha distrutto strade e case e provocato un numero ancora imprecisato di vittime, oltre a danni incalcolabili. Il bilancio ufficiale dei morti è salito a 22, con oltre 1.400 feriti di cui 48 in condizioni critiche, secondo l'ultimo rapporto dell'ospedale di Mayotte citato da Ambdilwahedou Soumaila, sindaco della capitale Mamoudzou. Ma si tratta di numeri provvisori.

Tra le decine di dispersi ci sarebbero anche ben 200 volontari della Croce Rossa. "Venti con raffiche fino a 220 Km/h causati dal ciclone Chido hanno devastato il territorio di Oltremare di Mayotte. Si teme che oltre 200…volontari siano dispersi", ha confermato su X la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna crescente.

"Il bilancio reale di coloro che sono stati spazzati via dal fango, dal vento e dalla latta delle baraccopoli non sarà mai noto”, ha detto la senatrice di Mayotte Estelle Youssouffa, aggiungendo che "questa popolazione fatta di migranti senza documenti è la principale vittima di questa tragedia perché temeva di andare nei rifugi". Youssouffa ha condiviso il racconto straziante di un imam con cui ha parlato ieri, che le ha riferito di aver seppellito più di 30 persone in un solo giorno a La Vigie, un insediamento di fortuna.

Intanto, entrerà in vigo questa sera un coprifuoco dalle 22 alle 4 sull'arcipelago francese nell'Oceano indiano, tra Madagascar e Mozambico. Lo ha annunciato il ministero dell'Interno francese spiegando che la decisione è stata adottata "per ragioni di sicurezza". Le autorità vogliono, in questo modo, evitare i saccheggi in un momento in cui Mayotte, che è già il dipartimento più povero di Francia, si trova di fronte a una penuria di acqua e cibo, oltre che alla totale mancanza di elettricità, in seguito ai danni subiti per il passaggio del ciclone. Anche l'aeroporto, l'unico dell'arcipelago, è stato gravemente danneggiato e molti sono costretti a dormire per strada a causa dei danni alle proprie abitazioni.