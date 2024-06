video suggerito

Mark Rutte nominato segretario generale della Nato: succede a Stoltenberg L’olandese Mark Rutte nominato ufficialmente nuovo segretario generale della Nato. Assumerà le sue funzioni a partire dal primo ottobre, quando il mandato di Stoltenberg scadrà dopo dieci anni alla guida dell’Alleanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Ora è ufficiale: il primo ministro olandese Mark Rutte è stato nominato segretario generale dell'Alleanza Nord Atlantica. Prenderà il posto del norvegese Jens Stoltenberg. Lo riportano le agenzie internazionali citando una dichiarazione dell'Alleanza atlantica.

I 32 Stati membri della Nato hanno nominato il primo ministro olandese Rutte come loro prossimo Segretario Generale in un momento cruciale per l'Alleanza, mentre va avanti la guerra in Ucraina. Mark Rutte, 57 anni, assumerà l'incarico di capo della Nato il prossimo 1° ottobre, sostituendo Stoltenberg che ha ricoperto la carica per dieci anni.

"So di lasciare la Nato in buone mani”, ha affermato l'attuale segretario Stoltenberg, commentando la ratifica della nomina di Rutte a suo successore. "Accolgo con grande favore la scelta di Mark Rutte come mio successore degli alleati Nato. Mark è un vero ‘transatlantista', un leader forte e un costruttore di consenso. Gli auguro di avere successo mentre continuiamo a rafforzare la Nato".

"Congratulazioni, caro Mark Rutte, per essere stato eletto nuovo segretario generale della Nato. La tua leadership ed esperienza saranno cruciali per l'Alleanza durante questi tempi difficili", ha commentato invece Ursula von der Leyen, che si è detta "ansiosa di lavorare con voi per rafforzare ulteriormente il partenariato Ue-Nato".

Nato all'Aja nel 1967, Mark Rutte è un politico di lungo corso. Leader del Vvd olandese dal 2006 fino al 2023, è premier dei Paesi Bassi dal 2010. La notizia della nomina di Rutte alla guida della Nato era stata già commentata nei giorni scorsi, mancava infatti solo l’ufficialità arrivata oggi.

Tra gli altri, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sabato si era congratulato con "il nostro amico Mark Rutte" per la sua nomina. "Ho fiducia che lavorerete per promuovere la sicurezza dell’intero mondo democratico e per rafforzare ulteriormente le relazioni tra Nato e Israele", aveva scritto su X.