video suggerito

Tensione Cina-Taiwan, Pechino avvia esercitazione militare intorno all’isola: “Severo avvertimento” La Cina ha schierato 71 aerei e 21 navi da guerra annunciando oggi, martedì 1 aprile, esercitazioni militari su larga scala attorno a Taiwan. Le manovre dell’esercito cinese sarebbe “un severo avvertimento e una deterrenza energica” nei confronti di coloro che Pechino considera separatisti. Il segretario generale del Consiglio di sicurezza nazionale dell’isola: “Inaccettabile”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Screeshot video People's Liberation Army Eastern Theater Command.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Taiwan, ultime news ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Torna alta la tensione tra Cina e Taiwan. Pechino ha schierato 71 aerei e 21 navi da guerra annunciando oggi, martedì 1 aprile, esercitazioni militari su larga scala attorno all'isola.

Il numero di navi da guerra, che includeva il gruppo di portaerei Shandong, è stato riferito dal ministero della Difesa taiwanese ai giornalisti durante una conferenza stampa.

Le manovre dell'esercito cinese sarebbe "un severo avvertimento e una deterrenza energica" nei confronti di coloro che Pechino considera separatisti.

"Queste esercitazioni si concentrano principalmente su pattugliamenti di prontezza al combattimento mare-aria, conquista congiunta di superiorità globale, assalto a obiettivi marittimi e terrestri e blocco di aree chiave e rotte marittime", ha riferito il colonnello Shi Yi, portavoce del Comando del teatro orientale dell'esercito cinese.

Come si legge in una dichiarazione pubblicata sui social media dal Comando del teatro orientale dell'Esercito popolare di liberazione (PLA), leforze armate cinesi "si avvicineranno" all'isola autonoma da "più direzioni" durante esercitazioni e manovre pratiche per testare le capacità operative congiunte delle truppe.

La Cina ha detto ancora che i passi di Taiwan verso l'indipendenza sono "destinati al fallimento". "L'ostinata persistenza delle autorità (di Taiwan, ndr) nella loro posizione sull'indipendenza di Taiwan e il loro vano tentativo di separare il Paese dall'esterno cercando l'indipendenza sono destinati al fallimento", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun in conferenza stampa.

"L'indipendenza di Taiwan significa guerra e promuovere l'indipendenza di Taiwan significa spingere il popolo di Taiwan in una pericolosa situazione di conflitto armato", ha affermato in una dichiarazione Zhu Fenglian, portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan, che supervisiona le politiche del Partito comunista cinese nei confronti dell'isola.

L'annuncio "è avvenuto senza giustificazione, viola le leggi internazionali ed è totalmente inaccettabile. Le democrazie devono condannare la Cina", ha affermato Joseph Wu, segretario generale del Consiglio di sicurezza nazionale di Taiwan, in un post sulla piattaforma social X.

Come ricorda la Cnn, l'esercito cinese ha intensificato i pattugliamenti regolari e le esercitazioni militari nei cieli e nelle acque attorno a Taiwan, nell'ambito di un più ampio processo di rivendicazione territoriale della Cina sotto la guida del presidente Xi Jinping.

Le esercitazioni più importanti servono spesso a Pechino per esprimere il suo disappunto nei confronti dell'isola, ma anche per comprendere meglio come Taiwan monitora e risponde alle pressioni militari della Cina.

Negli ultimi anni l'esercito cinese ha avviato esercitazioni per circondare Taiwan e simulare un blocco dell'isola. Secondo gli esperti, sarebbe questa una delle strategie che potrebbe essere utilizzata se Pechino decidesse di prendere il controllo usando la potenza militare.