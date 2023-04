Nave da guerra Usa attraversa Stretto di Taiwan, Pechino: “Restiamo in massima allerta” Una nave da guerra americana ha attraversato lo Stretto di Taiwan secondo quanto reso noto da Pechino in un atto di “pubblica esaltazione”. Gli Usa hanno invece affermato che il transito dell’imbarcazione era “di semplice routine”,

Uss Milius

Per la Cina, il passaggio di una nave da guerra americana nello Stretto di Taiwan è stato un atto di "pubblica esaltazione" al quale Pechino "è pronta a rispondere in qualsiasi momento per salvaguardare in maniera risoluta la sovranità del Paese e la pace". A dichiararlo è stato il colonnello Shi Yi, portavoce dell'Esercito popolare di liberazione. Nella giornata di domenica, il cacciatorpediniere americano Uss Milius ha infatti percorso lo Stretto di Taiwan, secondo il governo Usa per un "transito di routine in acque in cui si applicano le libertà di navigazione e il sorvolo in alto mare in conformità con il diritto internazionale".

Dello stesso avviso, però, non è stata Pechino, che ha visto nel passaggio della nave un vero e proprio avvertimento dopo le ultime tensioni con Taiwan. "Questo passaggio – ha fatto sapere la Settima Flotta Usa – dimostra solo il nostro impegno per un Indo-Pacifico libero e aperto".

La settimana scorsa, la Uss Milius aveva navigato vicino alle isole Spratly, rivendicate da Pechino nel Mar Cinese Meridionale. Il governo aveva denunciato l'accaduto come "intrusione illegale". In seguito al nuovo passaggio nello Stretto dell'isola indipendentista, ha fatto sapere la Cina, l'Esercito popolare di liberazione resta "in massima allerta". "Abbiamo seguito e completamente monitorato le operazioni di passaggio della nave Usa – ha sottolineato il portavoce del Comando Shi Yi – e abbiamo mantenuto un alto livello di allerta in ogni momento per difendere la sovranità e la sicurezza nazionale oltre che la pace e la stabilità regionali".

Le tensioni tra Cina e Taiwan

Le tensioni tra Pechino e Taiwan si sono riaccese dopo l'incontro tra la presidente dell'isola indipendentista e Tsai Ing-wen e lo speaker della Camera americana Kevin McCarthy negli Usa. La Cina ha infatti dato il via a una serie di esercitazioni militari intorno all'isola l'8 aprile scorso e per tre giorni ha condotto le operazioni intorno a Taiwan.

Il portavoce dell'esercito Shi Yi ha sottolineato che le esercitazioni sarebbero servite come "severo avvertimento contro la collusione tra forze separatiste per l'indipendenza di Taiwan e le forze esterne". Poco dopo la dichiarazione di Pechino, il ministero della Difesa di Taipei ha riferito di aver rilevato 8 navi da guerra e 42 aerei da combattimento cinesi intorno all'isola.