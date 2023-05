Caccia cinese sfiora aereo militare Usa, tensione nel Pacifico: “Manovra aggressiva” La scena ripresa in un video in cui si vede il caccia cinese J-16 che incrocia un aereo da ricognizione statunitense RC-135 che vibra per la turbolenza. L’episodio è avvenuto la scorsa settimana nel Mar Cinese Meridionale, nello spazio aereo internazionale.

A cura di Antonio Palma

“Una manovra inutilmente aggressiva" così il Pentagono descrive il movimento di una caccia cinese che ha sfiorato un aereo militare Usa in volo sulle acque del Pacifico. Il Dipartimento della Difesa degli Usa ha pubblicato anche un video dell’accaduto denunciando pubblicamente l’episodio avvenuto la scorsa settimana nel Mar Cinese Meridionale nello spazio aereo internazionale.

I fatti risalgono al 26 maggio scorso quando caccia cinese J-16 ha incrociato un aereo da ricognizione statunitense RC-135. Nel breve filmato si vede il caccia che da destra vira improvvisamente a sinistra passando proprio davanti al muso del velivolo americano, facendolo vibrare vistosamente. Il Boeing RC-135 infatti è stato costretto a volare attraverso la turbolenza di scia scatenata dal caccia che poi si è dileguato velocemente.

Un episodio condannato dalle autorità statunitensi che lo definiscono una provocazione inutile, sottolineando che non cambierà l’atteggiamento delle forze armate americane nella zona. “Gli Stati Uniti continueranno a volare, navigare e operare, in modo sicuro e responsabile, ovunque il diritto internazionale lo consenta, e la US Indo-Pacific Joint Force continuerà a volare nello spazio aereo internazionale con il dovuto rispetto per la sicurezza di tutte le navi e gli aerei sotto diritto internazionale”, hanno dichiarato infatti dal comando militare statunitense responsabile dell'Indo-Pacifico, aggiungendo: “Ci aspettiamo che tutti i paesi della regione indo-pacifica utilizzino lo spazio aereo internazionale in modo sicuro e in conformità con il diritto internazionale".

La Cina dal suo canto ha replicato che l’aereo statunitense se RC-135, molto più lento del caccia, avrebbe alterato il suo volo e virato verso il caccia di Pechino prima dell’inizio del video e che il J-16 di conseguenza avrebbe reagito con quella manovra anche se non vi sono video a supporto di tale tesi. Secondo il governo cinese, ad ogni modo non vi sarebbe stato alcun pericolo di collisione tra i due velivoli.

L'incidente è l'ultimo di una serie di confronti a distanza tra l'esercito cinese e quello degli Stati Uniti e dei suoi alleati in queste acque fortemente contese che spesso vedono protagonisti proprio aerei militari Usa in volo attorno a Taiwan.