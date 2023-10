Marinaio disperso in mare da 13 giorni, ritrovato vivo su una zattera di salvataggio nel Pacifico

Un marinaio disperso dal 12 ottobre è stato ritrovato vivo alla deriva a dozzine di miglia di distanza dalla costa di Washington, da cui era partito con la sua barca insieme a un’altra persona che non è stata ancora individuata. Lo ha riferito la Guardia Costiera degli Stati Uniti. A salvarlo è stato un gruppo di persone che erano in mare per una battuta di pesca.