Mangia un uovo rosso “per ridere” e finisce ricoverato in ospedale: “Infetto da pericoloso batterio” “Sono in ospedale infettato da pseudomonas”, ha rivelato l’utente, che aveva pubblicato il video su TikTok. A replicare è stato un divulgatore scientifico: “La selezione naturale ha fallito”. L’uovo era avariato.

Ha mangiato un uovo di colore rosso "per ridere" ed è finito in ospedale. Un divulgatore scientifico, @farmaceuticofernandez, ha condiviso un video che riflette tutta l'irresponsabilità di un utente di TikTok. L'uovo infatti era avariato e l'uomo ha confermato di essersi beccato un'infezione da pseudomonas.

In risposta al video, Fernández sottolinea con preoccupazione: “Lo ha fatto per ridere e mi viene da piangere perché ci sono sempre più video di questo tipo, quindi la selezione naturale non funziona. Un uovo rosso? Cosa potrebbe succedere? Potrebbe essere un embrione di fenice? O forse un batterio potrebbe averlo contaminato?”. Inoltre, il farmacista sostiene che qualunque persona dotata di buon senso avrebbe dedotto che si trattava di una possibile contaminazione batterica e non gli sarebbe mai venuto in testa di mangiarlo.

La colorazione dell'uovo è la prova del fatto che i batteri del genere Pseudomonas, in particolar modo lo ‘Pseudomonas fluorescens', stanno contaminando l'uovo: in questa fase essi producono dei pigmenti che portano ad un cambiamento di colore nell'albume. Secondo un articolo pubblicato dalla rivista scientifica Frontiers, i batteri Pseudomonas possono entrare all'interno dell'uovo attraverso fessure o pori formatisi nel guscio durante il processo di produzione o quello di conservazione.

Si tratta di un batterio estremamente resistente agli antibiotici, capace di causare diverse infezioni (respiratorie, urinarie e cutanee), i cui sintomi più comuni sono diarrea, nausea, vomito, dolore addominale, febbre e malessere generale.