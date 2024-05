video suggerito

Mamma uccide la figlia diabetica di 4 anni dandole da bere solo energy drink La donna è stata condannata a quasi dieci anni di reclusione per aver fatto alimentare la figlia diabetica di quattro anni principalmente con Mountain Dew, una bevanda energetica gassata e fortemente zuccherata.

A cura di Davide Falcioni

Una donna statunitense è stata condannata a quasi dieci anni di carcere per aver fatto alimentare la figlia diabetica di quattro anni principalmente con Mountain Dew, una bevanda energetica gassata e fortemente zuccherata che le veniva data dal biberon. Tamara Banks, questo il nome della 41enne, ha dato a sua figlia, Karmity Hoeb, una dieta composta principalmente dalla bibita tanto da farle marcire quasi tutti i denti. Come se non bastasse, la bambina era stata lasciata in condizioni di gravissimo abbandono: raramente era stata accompagnata da un medico e mai da un dentista.

"Questa bambina non doveva morire", ha detto il procuratore aggiunto della contea di Clermont Clay Tharp. "Questo è uno dei casi più tragici che abbia mai incontrato". La causa del decesso di Karmity è stata determinata come chetoacidosi diabetica, una condizione pericolosa per la vita delle persone con diabete, patologia che secondo i pubblici ministeri "non è stata diagnosticata e non è stata trattata per un lungo periodo di tempo".

La morte della bimba risale al gennaio 2022. Fu suo padre, Christopher Hoeb, 53 anni, a chiamare i servizi di emergenza sanitaria dopo aver trovato la piccola in casa del tutto priva di sensi. Karmity venne trasportata d'urgenza in un ospedale locale me i medici ne dichiararono presto la morte cerebrale. Pochi mesi dopo la madre si dichiarò colpevole di omicidio colposo. Sia lei che suo marito alla fine sono stati condannati: secondo i giudici avrebbero