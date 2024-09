video suggerito

Mamma ubriaca si addormenta nell'auto al sole, al risveglio la figlia di 3 anni è morta nel seggiolino La tragedia nella California del Sud, in Usa. Ad accorgersi di madre e figlia, nell'auto ferma al sole, è stato un famigliare. La donna si è risvegliata poco dopo ma per la piccola non c'era più nulla da fare. La donna arrestata con l'accusa di omicidio colposo e abbandono di minore.

A cura di Antonio Palma

Ubriaca dopo aver bevuto, si è addormentata nell'auto ferma e chiusa al sole ma al suo risveglio, diverse ore dopo, si è accorta che la figlioletta di 3 anni era ormai morta nel seggiolino su cui era allacciata sui sedili posteriore della vettura. È la terribile tragedia che si è consumata venerdì scorso in strada ad Anaheim, cittadina statunitense poco distante da Los Angeles, nella California del Sud.

Ad accorgersi di madre e figlia nell'auto ferma al sole, intorno alle 16.20 di venerdì scorso, è stato un famigliare. In quel momento la temperatura esterna era di circa 40 gradi, lo stato era in preda a una ondata di calore intenso e la vettura era diventata un forno. La donna, la 41enne Sandra Hernandez, era svenuta sul volante mentre la bimba era dietro ma non era cosciente. Il parente ha estratto entrambe dall'abitacolo e ha allertato i soccorsi.

Quando la polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto dopo la chiamata di emergenza, la donna si stava risvegliando mentre la piccola era ancora esanime ed è stata soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale. Nonostante l'intervento dei medici, la bambina è stata dichiarata morta poco dopo.

Come ha confermato la polizia, sono state recuperate diverse bottiglie di alcol vuote dall'interno del Suv. Per questo, una volta che i medici hanno detto che non era in pericolo dopo i controlli del caso in ospedale, Hernandez è stata arrestata e portata in prigione con l'accusa di omicidio colposo e abbandono di minore.

In attesa dei risultati ufficiali dell'autopsia sul corpicino della piccola, la causa di morte è stata ricondotta a complicazioni legate a un colpo di calore subito nell'auto chiusa al sole. "Sono ferito, sono distrutto e devastato" ha dichiarato in lacrime il padre della bambina, rivelando che la madre della piccola soffriva di depressione post-partum.

Nel 2012, i figli più grandi dell'uomo, due bimbi di 5 e 9 anni, morirono dopo che un guidatore ubriaco investì la loro tenda durante un campeggio nel Dakota del Nord. "Sapere che sta rivivendo tutto questo ancora una volta, ci fa male. È distrutto. È semplicemente devastato" ha raccontato un familiare.