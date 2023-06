Mamma e figlia uccidono la nonna 71enne e la smembrano con la motosega, poi la bruciano sul barbecue Candace Craig, 44enne del Maryland, è accusata di aver ucciso sua madre Margaret Craig, 71 anni, a seguito di una discussione sull’uso della carta di credito dell’anziana. Poi si è fatta aiutare dalla figlia 19enne per sbarazzarsi del corpo. Ma le due donne sono state scoperte e arrestate.

A cura di Biagio Chiariello

Avrebbe ucciso la nonna 71enne per poi smembrarla con una motosega e bruciarla su un barbecue a carbone. Candace Craig, 44 anni, è ora in carcere con l'accusa di aver barbaramente ammazzato sua madre Margaret Craig con l'aiuto della figlia di 19 anni Salia Hardy, secondo la polizia della contea di Prince George, a Landover, nello stato del Maryland.

Sono stati gli agenti intervenuti dopo una segnalazione di un vicino a fare la sconcertante scoperta di "quella che sembrava essere materia cerebrale" in sacchi della spazzatura aperti, secondo i dettagli raccapriccianti rivelati nei documenti del tribunale ottenuti dall'emittente locale WJLA.

Sia la madre sia la figlia della vittima sono ora sono sotto la custodia del dipartimento penitenziario della contea di Prince George e sono accusate della morte di Margaret Craig. La polizia sta ancora lavorando per scoprire il movente, stando alle ricostruzioni Candace avrebbe ucciso sua madre il 23 maggio, a seguito di una lite familiare e poi si è fatta aiutare da sua figlia per smaltire i resti, che sarebbero stati tenuti in un cestino blu nella sua camera da letto.

Pare comunque che Margaret abbia minacciato di denunciare sua figlia Candace alla polizia per uso fraudolento della sua carta di credito.

Candace Craig e sua madre Margaret

La polizia ha risposto ad una chiamata verso le 13:35 di venerdì 2 giugno da parte di una persona non identificata che affermava di non aver più notizie di Margaret Craig e di essere preoccupata per il suo benessere. Candace Craig ha aperto la porta e ha permesso agli agenti di entrare per perquisire la casa.

Quando la polizia è entrata nel seminterrato "ha riconosciuto l'odore di putrefazione" e ha notato "sangue e tessuti organici sul pavimento vicino a tre sacchi della spazzatura di plastica bianca". Come si legge nei documenti la polizia ha trovato un coltello sul pavimento del seminterrato e ha recuperato una motosega, utensili da taglio, materiali per la pulizia sparsi nelle vicinanze e ha trovato schizzi di sangue in tutta la cantina.

Candace Craig è accusata di omicidio di primo e secondo grado. Sua figlia Salia Hardy è accusata di favoreggiamento. L'udienza preliminare per è prevista per il 3 luglio.