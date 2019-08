Un bambino britannico di cinque anni è stato portato d'urgenza in ospedale in condizioni "critiche" dopo essersi sentito male nell’hotel in cui soggiornava in vacanza con la famiglia, a Magaluf, in Spagna. Secondo i media locali, ripresi dai tabloid inglesi, i paramedici avrebbe provato a rianimarlo per quasi un'ora dopo essere andato in arresto cardiaco. La famiglia alloggiava al Sol Barbados Hotel a quattro stelle, che ha rifiutato di rilasciare commenti sull’accaduto.

Cronica Balear, quotidiano dell'isola spagnola di Maiorca, ha affermato che il giovanissimo aveva lamentato dolori di stomaco e aveva vomitato prima del collasso. I suoi genitori gli avrebbero dato del paracetamolo prima del peggioramento. Diverse pattuglie della polizia locale e almeno tre ambulanze hanno risposto a una chiamata di emergenza dall'hotel, che si ritiene sia stata effettuata poco prima di mezzogiorno di venerdì 2 agosto. Il piccolo è stato portato in stato di incoscienza all'ospedale Son Espases nella capitale dell'isola, Palma, in "condizioni critiche".

Cronica Balear non ha riferito la nazionalità del bambino, ma “fonti autorevoli” hanno confermato il fatto che provenga dal Regno Unito. Non è stato chiarito per quanto tempo sia rimasto incosciente e cosa avrebbe potuto causare il dramma. I funzionari dell'Ospedale Son Espases non sono stati immediatamente disponibili per un commento questa mattina.